Risztov Éva bizarr születésnapi ajándékot adott Bochkor Gábornak: „Nem gondoltam, hogy valaha fogok nőtől félni”

A Retro Rádió reggeli műsorának arca és névadója, Bochkor Gábor ma ünnepli a születésnapját, amiről természetesen kollégái sem feledkeztek el. Risztov Éva és Háder Gyuri ráadásul egy közös „ajándékot” is kiötlöttek a Bochkor műsorvezetőjének, amire valószínűleg az ünnepelt egyáltalán nem számított. Mutatjuk mit „kapott” Bochkor Gábor.

62 éves lett Bochkor Gábor, kiderült mit kapott Risztov Évától a születésnapjára (Fotó: Végh István)

Bochkor Gábor kora ellenére fiatalokat megszégyenítő lendülettel vezeti saját reggeli műsorát, ami ráadásul most egy új színt is kapott azáltal, hogy Risztov Évivel egészült ki a csapat Lovász László távozása után. Az olimpiai bajnok úszó pedig olykor még műsorvezetőtársát is képes kissé megtépázni néhány beszólással, de úgy döntött, ma, a 62. születésnapján eltekint ettől.

„Nagyon helyes ez a kis évődés Háder és Risztov között” – jegyezte meg Bochkor, miután feltűnt neki, hogy kollégái leginkább egymással szócsatáznak.

Ez azért van, mert ma szülinapod van, és ma úgy döntöttünk, hogy nem rajtad köszörüljük a nyelvünket. Ez a mi ajándékunk Gyurival, látod, hogy milyen sokat tettünk az ajándékokért. Nem lehet egy szülinapon csak téged bántani

– jelentette ki Éva.

„Igen, ez a mi ajándékunk neked, hogy jól szórakozhatsz azon, hogy mi gyepáljuk egymást” – erősítette meg Gyuri is.

Risztov Éva és Bochkor Gábor már hosszú évek óta barátok, de a rádiós most bevallotta, tart az úszónőtől (Fotó: Hegedüs Róbert / MTI)

Risztov Éva Bochkor Gábor legrosszabb rémálma?

Ezek után persze Bochkor Gábor műsorvezetőtársa arról is biztosította az ünnepeltet, hogy ez a csodálatos változás csak egy napig tart. Ennek kapcsán pedig a nagyszájú rádiós bevallotta, igencsak tart Évitől.

„Holnaptól viszont visszatérünk a régi kerékvágásba, neked annyi, mert ugye erősödtél, idősödtél, keményebb vagy” – helyezte kilátásba az olimpiai bajnok úszónő.

Azért ez hihetetlen. Nem gondoltam, hogy valaha fogok nőtől félni fizikailag. Megver, vagy rám lép basszus

– jelentette ki nevetve Bochkor.

„És látod a dühkitörésein, hogy megteszi” – erősítette meg viccelődve Gyuri is.