Risztov Éva bizarr születésnapi ajándékot adott Bochkor Gábornak: „Nem gondoltam, hogy valaha fogok nőtől félni”

A Retro Rádió reggeli műsorának arca és névadója, Bochkor Gábor ma ünnepli a születésnapját, amiről természetesen kollégái sem feledkeztek el. Risztov Éva és Háder Gyuri ráadásul egy közös „ajándékot” is kiötlöttek a Bochkor műsorvezetőjének, amire valószínűleg az ünnepelt egyáltalán nem számított. Mutatjuk mit „kapott” Bochkor Gábor.
Bochkor Gábor kora ellenére fiatalokat megszégyenítő lendülettel vezeti saját reggeli műsorát, ami ráadásul most egy új színt is kapott azáltal, hogy Risztov Évivel egészült ki a csapat Lovász László távozása után. Az olimpiai bajnok úszó pedig olykor még műsorvezetőtársát is képes kissé megtépázni néhány beszólással, de úgy döntött, ma, a 62. születésnapján eltekint ettől.
„Nagyon helyes ez a kis évődés Háder és Risztov között” – jegyezte meg Bochkor, miután feltűnt neki, hogy kollégái leginkább egymással szócsatáznak.
Ez azért van, mert ma szülinapod van, és ma úgy döntöttünk, hogy nem rajtad köszörüljük a nyelvünket. Ez a mi ajándékunk Gyurival, látod, hogy milyen sokat tettünk az ajándékokért. Nem lehet egy szülinapon csak téged bántani
– jelentette ki Éva.
„Igen, ez a mi ajándékunk neked, hogy jól szórakozhatsz azon, hogy mi gyepáljuk egymást” – erősítette meg Gyuri is.
Ezek után persze Bochkor Gábor műsorvezetőtársa arról is biztosította az ünnepeltet, hogy ez a csodálatos változás csak egy napig tart. Ennek kapcsán pedig a nagyszájú rádiós bevallotta, igencsak tart Évitől.
„Holnaptól viszont visszatérünk a régi kerékvágásba, neked annyi, mert ugye erősödtél, idősödtél, keményebb vagy” – helyezte kilátásba az olimpiai bajnok úszónő.
Azért ez hihetetlen. Nem gondoltam, hogy valaha fogok nőtől félni fizikailag. Megver, vagy rám lép basszus
– jelentette ki nevetve Bochkor.
„És látod a dühkitörésein, hogy megteszi” – erősítette meg viccelődve Gyuri is.
