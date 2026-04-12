Különleges videóval jelentkezett Reviczky Gábor - Orbán Viktornak is üzent!

Reviczky Gábor neve évtizedek óta egyet jelent a magyar színjátszás legjavával. A Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja nemcsak legendás alakításairól ismert, hanem arról is, hogy pályafutása során több egészen elképesztő rekordot állított fel. Most azonban nem egy színpadi szerep miatt került a figyelem középpontjába: egy videóban üzent a választóknak – és nem is akárhogyan.

A művész a felvételben saját pályájának mérföldköveit idézte fel, majd egy különleges párhuzamot vont a politika világával. Reviczky Gábor ugyanis nemcsak a színházban, hanem a közéletben is lát hasonló teljesítményeket, és ezt egyértelműen ki is mondta.

Tisztelt honfitársaim! Harminc éve játszom A dzsungel könyvét, túl vagyunk az ezerötszázadik előadáson – ez új magyar zenés rekord. Huszonöt éve játszom Molière Képzelt betegét – hát, ez nem csak a magyar, nem is európai, ez világrekord. Hasonló rekordokat kívánok dr. Orbán Viktor miniszterelnök úrnak, és a Fidesz-KDNP kormánynak. Csók!

– fogalmazott Reviczky Gábor.

A rövid, de annál ütősebb üzenetben a színművész egyszerre idézte fel saját páratlan karrierjét és fejezte ki véleményét a jelenlegi politikai helyzetről. A színész a saját évtizedekre visszanyúló kitartását és hosszú távú teljesítményét állította párhuzamba a politikával, amikor Orbán Viktornak is hasonló rekordokat kívánt. A gesztus egyértelműen jelzi, hogy Reviczky Gábor is fontosnak tartja azt, hogy egy ilyen háborúkkal teli időszakban ő is megszólaljon.

Rengetegen mennek szavazni

A 2026-os választás napján egyre több ismert ember mondja el véleményét, és úgy tűnik, a társadalom minden rétege érzi: most valóban nagy a tét. Ezt nemcsak a megszólalások, hanem a számok is alátámasztják. A mai napon ugyanis már a korai órákban megdőlt a részvételi rekord, ami egyértelműen azt mutatja: a mostani választás valóban sorsdöntő. A magyar emberek pontosan érzik ennek súlyát, és ennek megfelelően élnek is a szavazati jogukkal.