Fazekas Csilla sztárokkal énekelte el a Nélküledet – Megható húsvéti videó

Megható és felemelő videóval jelentkezett húsvét vasárnap Fazekas Csilla, a Fidesz Budapest 1. számú egyéni választókerületének jelöltje. A politikus már korábban is megmutatta, hogy a közélet mellett a zene is közel áll a szívéhez, hiszen több alkalommal hallhattuk már énekelni. Most azonban különleges formában fakadt dalra: ismert és elismert művészekkel együtt adta elő az Ismerős Arcok ikonikus dalát, a Nélküledet.

A videóban Fazekas Csilla nem kisebb nevekkel énekel együtt, mint az Ismerős Arcok frontembere, Nyerges Attila, valamint a világhírű operaénekes, Molnár Levente. A felvételhez több legendás színművész is csatlakozott: látható és hallható benne Reviczky Gábor, Koncz Gábor, Molnár Piroska, Bodrogi Gyula és Szacsvay László is, akik jelenlétükkel még emelkedettebbé teszik az előadást. A zenei kíséretet tovább gazdagítja Mága Zoltán, aki hegedűjátékával ad különleges hangulatot a produkciónak.

A Nélküled az elmúlt években igazi himnusszá vált sokak számára, és ez a közös előadás is pontosan azt az összetartozást és érzelmi erőt közvetíti, ami miatt a dal annyira népszerű. A felvételen a művészek és Fazekas Csilla együtt éneklik a jól ismert sorokat, amelyek most is sokak szívét megérinthetik.

A videó hangulata egyszerre ünnepi és meghitt: a képsorok és a dal együtt olyan érzelmi töltetet adnak, amely méltó a húsvét üzenetéhez is. A közös produkció így nemcsak egy zenei előadás, hanem egyfajta tisztelgés is az összetartozás és a közös értékek előtt.