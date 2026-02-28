Radics Gigi elképesztő titkot árult el: Ennyin múlt csak, hogy világsztár legyen!

Döbbenetes belegondolni is, hogy a világklasszis hanggal megáldott énekesnő indén még csupán 30 éves lesz, de már most a múlt homályába vész a nap, amikor énekhangjával és technikájával meghódította a A Montreux-i Jazz Fesztivál közönségét, ahová 2012-ben hívta meg maga Quincy Jones, a többszörös Grammy- és Tony-díjas zeneszerző-producer. Akkor mindannyian biztosak voltunk abban, hogy Radics Gigi lesz az első magyar énekesnő, aki valóban világsztárrá válhat és ez bizony nem csak egy álom volt, hanem egy nagyon konkrét lehetőség. Radics Gigi most a Beköltözve Hajdú Péterhez következő epizódjának felvételén árulta el, mennyire közel is járt ahhoz, hogy Whitney Houston, vagy éppen Toni Braxton nyomdokaiba lépjen.

Radics Gigi elindult a világsztársághoz vezető úton (Fotó: YouTube)

Radics Gigi: „A hazautazásunk előtti napokban meghívott minket a házába”

„Nagy siker volt a Montreux-i Jazz Fesztivál fellépésem és nyilván reménykedtünk abban, hogy lesz folytatása. 2015-ben kiutaztunk a családdal Los Angelesbe. Éltük a mindennapjainkat, én nyelviskolába jártam. Végül felvettük a kapcsolatot Quincy Jones asszisztensével és a hazautazásunk előtti napokban meghívott minket a házába.

Rengeteg jó tanácsot kaptam tőle és rengeteg sztorit mesélt például Michael Jacksonról”

– kezdte a Beköltözve Hajdú Péterhez felvételén Radics Gigi, aki a következő években többször is Los Angelesbe utazott, ahol rendszeres vendége lett a világsztár producer születésnapi partijain.

„Meghívott a születésnapjára énekelni. Azt gondolom, így próbált meg nekem segíteni, hiszen sok világsztár fordult meg ott. Találkoztam ott Pharrell Williams-szel, Jay-Z -vel, Stevie Wonderrel, vagy éppen Naomi Campbellel. Próbáltam elvegyülni. Inkább csak próbáltam élvezni a pillanatot, hogy ott lehetek” – mesélte a döbbenten hallgató Hajdú Péternek a fiatal énekesnő.

Radics Gigi rendszeresen világsztárokkal bulizott Los Angelesben (Fotó: Instagram-MW)

„Valamit nagyon megérzett, mert két héttel később tudtam meg, hogy gyermekem lesz”

A Frizbi TV műsorvezetője végül feltette a téma kapcsán mindenkiben felmerülő kérdést. Ha Radics Gigi ilyen közegben forgolódott, miért nem indult el a nemzetközi karrierje. „Egyébként volt, hogy komolyabbra fordult volna a sztori, csak közbejött egy Covid. 2020-ban volt az utolsó alkalom, hogy mi találkoztunk. Akkor éreztem azt, hogy másképpen áll hozzám, mint azelőtt.”

Ott volt az az ember, aki intézte az ügyeit és már felkészülve vártak. Szó volt egy stúdiózásról, ahol Michael Jackson zongoristájával dolgozhattam volna.

„Csak hát beütött a Covid, én pedig akkor lettem várandós, amiről addig én nem is tudtam. Ott derült ki. Beléptünk a házába és az öreg megkérdezte tőlem, hogy mikor jön a baba. Valamit nagyon megérzett, mert két héttel később tudtam meg, hogy gyermekem lesz. Egyébként azóta semmilyen amerikai kapcsolatom nem volt (Quincy Jones 2024. november 3-án elhunyt – szerk.) – mondta Radics Gigi , akit éppen az anyaság ébresztett rá, hogy nem tudja máshol elképzelni az életét, mint Magyarországon.