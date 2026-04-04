Rába Tímea exkluzív interjú: „Magyar Péter egy semmiből jött, sehová sem tartó ember”

Bors: A döntésedet megbeszélted a családoddal? Ők az első perctől támogattak ebben?

R.T: Ennek a beszélgetésnek minden pillanatára emlékszem. A gyermekeim ennyit mondtak: Idáig te támogattál minket mindenben, most pedig mi támogatunk téged. Egyébként nem esett nehezükre, hiszen pontosan ugyanazt gondolják a világról és annak alakulásáról, amit én. Ők annak az értékrendnek a mentén nevelkedtek, amit én otthonról, a szüleimtől hoztam. A családomtól zöld lámpát kaptam. Azt kérték, hogy tegyem azt, amit a szívem diktál.

Rába Tímea a támadások ellenére sem bizonytalanodott el a döntése helyességében (Fotó: Rába Tímea)

Rába Tímea: „Nehéz volt szembenézni a halálos fenyegetésekkel”

Bors: Egyetlen pillanatra sem bizonytalanodtál el a döntésedben? Akkor sem, amikor megtapasztaltad az ellenzék felől áradó gyűlöletcunamit?

R.T.: Hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem voltak nehezebb estéim. Amikor olyan kommenteket kaptam, hogy: „Dögölj meg a családoddal együtt!”, akkor nemcsak hogy ledöbbentem, de nagyon fájtak is a szavak. Aztán volt, aki elhordott mindenféle ku.vának, miközben huszonkilenc éve élek egyetlen férfi oldalán. Ilyenkor mindig a családom lendített át a holtponton.

Biztosítottak a támogatásukról és minden alkalommal újra és újra fókuszba helyezték nálam, hogy az a cél a fontos, amiért vállaltam ezt a fajta kitettséget.

Ettől függetlenül nagyon nehéz volt szembenézni a nem egy, nem kettő nekem és nekünk címzett, akár halálos fenyegetésekkel. Sokszor el is gondolkodtam azon, hogy jó döntést hoztam-e a nyílt kiállásommal. Az életben soha nincs olyan, hogy minden jó és tökéletes. Persze, hogy van min javítani itthon is. De, ha csak arra gondolok, hogy Magyar Péter, egy politikai értelemben semmiből jött, és sehová sem tartó ember állhat az ország élére, elborzadok. Ez az eshetőség valódi kockázat. A tét pedig hatalmas, így nem tántoríthattak el a támadások.

Bors: Próbáltál konstruktív vitába bonyolódni bárkivel, aki Tisza szimpatizánsként gyalázkodó, fenyegető üzeneteket, vagy kommenteket írt neked?

R.T.: Persze, hogy próbáltam, de egyáltalán nem voltak ebben partnerek. Akadtak olyan kommentek, amelyekre válaszoltam, de nagyon hamar rájöttem, hogy semmi értelme csörtébe bonyolódni az íróikkal, mert nem értjük egymást. Az volt az érzésem, hogy a falnak beszélek. Ha valaki azt mondja, hogy Brüsszel nem akarja, hogy Ukrajna belépjen az Európai Unióba, és háború sincs, mégis milyen érveket lehet felhozni vele szemben? Annyit tudtam kérni, hogy tájékozódjon az illető, de nyilván nem tette meg. Olyan is megesett, hogy személyesen próbáltam beszélgetni egy-egy elvakult tiszás fanatikussal, de rájuk sem sikerült az észérvekkel hatnom. Megkérdeztem, hogy szerinte mit jelent Mark Rutte, a NATO főtitkárának kijelentése, mely szerint szokjunk hozzá a gondolathoz, hogy a gyerekeink háborúban fognak meghalni. Csak annyit mondtak, hogy ilyesmi nem történt, és az, amit láttunk és hallottunk, csak egy mesterséges intelligenciával generált videó.