A NATO-főtitkár korábban azt mondta, akkora háborúra kell készülnünk, mint nagyapáinknak és dédapáinknak. Mark Rutte most erre erősített rá amikor azt mondta, hogy mindennap lőszert és fegyvert kell küldeni Ukrajnába – írja a Metropol.

Mark Rutte szerint a segítség ígérete nem vet véget a háborúnak

Miközben az Európai Unió és a brüsszeli elit úgy véli, hogy Ukrajnának az Unióban a helye, azt is fontosnak tartják hogy pénzt adjanak Ukrajnának.

Mindemellett a NATO is Ukrajna mellett áll. Mark Rutte NATO-főtitkár a brüsszeli elithez csatlakozva nyilatkozatot tett, és újra elmondta: a szövetség továbbra is kiáll Ukrajna mellett. A főtitkár emlékeztetett, hogy a háború 2022. február 24-én kezdődött, és a szövetség azóta is támogatja Ukrajnát.

A NATO a kezdetektől Ukrajna mellett állt. Ma is önök mellett állunk, és a jövő kihívásai során is kitartunk

– fogalmazott. Mark Rutte szerint elengedhetetlen, hogy Ukrajna továbbra is megkapja a szükséges katonai, pénzügyi és humanitárius támogatást. A katonai segítségnyújtást létfontosságúnak nevezte, de elmondta azt is, hogy Ukrajnának ennél többre van szüksége.

A segítség ígérete nem vet véget a háborúnak. Ukrajnának ma és minden nap lőszerre van szüksége, amíg a vérontás véget nem ér

– fogalmazott Mark Rutte, aki egyébként egy védelmi szervezet vezetője. A NATO főtitkára arra is felszólította a tagállamokat, hogy tegyenek kötelezettségvállalásokat az Ukrajnában megteremtendő béke biztosítására, miután a harcok lezárultak.

Ez a fajta "segítségnyújtás" és felszólítás az, amelyre a Nemzeti Petíció kitöltésével mi magyarok nemet mondhatunk. A kijelentések között ugyanis az szerepel;