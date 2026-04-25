„24 év elrohant” – szívbemarkoló bejegyzéssel jelentkezett Polgár Tünde

Megható hangvételű bejegyzéssel jelentkezett közösségi oldalán Polgár Tünde, aki fiának születésnapja alkalmából osztotta meg érzéseit követőivel.
A poszt középpontjában az idő múlása áll: Tünde arról ír, hogy a valaha teljesen ráutalt kisbaba mára felnőtt, önálló férfivá vált. Olyanná, akire ma már ő maga is támaszkodhat.
24 év elrohant
– fogalmaz, majd felidézi az anyaság minden érzelmét: az izgalmat, a boldogságot, a féltést, az aggódást és a büszkeséget. Szavai szerint ma már látja, hogy fia megáll a saját lábán, és olyan emberré vált, aki gondoskodó, segítőkész, megfontolt és tudatos. A bejegyzés egyik legszemélyesebb része az anya-fiú kapcsolat változását ragadja meg: bár a szerepek részben átalakultak, az érzelmi kötődés mit sem változott.
Az az ölelés ma is ugyanolyan szoros
– írja, hozzátéve, hogy ma már lábujjhegyre kell állnia, ha meg akarja ölelni fiát.
A születésnapot a család hagyományos módon ünnepelte: közös ebéddel és a „szokásos Dani-tortával”. Tünde külön kiemelte, hogy annyira megélték a pillanatot, hogy még fotó sem készült – mert, ahogy írja, sokszor fontosabb az együtt töltött idő, mint annak megörökítése. A poszt alatt a követők is meghatódva reagáltak, többen gratuláltak és fejezték ki jókívánságaikat a családnak.
Az érzelmekkel teli posztot IDE kattintva tudod megtekinteni.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.