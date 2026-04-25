„24 év elrohant” – szívbemarkoló bejegyzéssel jelentkezett Polgár Tünde

Megható hangvételű bejegyzéssel jelentkezett közösségi oldalán Polgár Tünde, aki fiának születésnapja alkalmából osztotta meg érzéseit követőivel.

Polgár Tünde posztja mindenkinek könnyeket csak a szemébe

Fotó: Máté Krisztián

Polgár Tünde fiáról posztolt

A poszt középpontjában az idő múlása áll: Tünde arról ír, hogy a valaha teljesen ráutalt kisbaba mára felnőtt, önálló férfivá vált. Olyanná, akire ma már ő maga is támaszkodhat.

24 év elrohant

– fogalmaz, majd felidézi az anyaság minden érzelmét: az izgalmat, a boldogságot, a féltést, az aggódást és a büszkeséget. Szavai szerint ma már látja, hogy fia megáll a saját lábán, és olyan emberré vált, aki gondoskodó, segítőkész, megfontolt és tudatos. A bejegyzés egyik legszemélyesebb része az anya-fiú kapcsolat változását ragadja meg: bár a szerepek részben átalakultak, az érzelmi kötődés mit sem változott.

Az az ölelés ma is ugyanolyan szoros

– írja, hozzátéve, hogy ma már lábujjhegyre kell állnia, ha meg akarja ölelni fiát.

A születésnapot a család hagyományos módon ünnepelte: közös ebéddel és a „szokásos Dani-tortával”. Tünde külön kiemelte, hogy annyira megélték a pillanatot, hogy még fotó sem készült – mert, ahogy írja, sokszor fontosabb az együtt töltött idő, mint annak megörökítése. A poszt alatt a követők is meghatódva reagáltak, többen gratuláltak és fejezték ki jókívánságaikat a családnak.

