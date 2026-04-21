„Benne van a pakliban, hogy hazaköltözünk” - Polgár Kriszta visszatér Magyarországra?

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 21. 06:35
Polgár Kriszta már 10 éve Amerikában él a családjával.

Az egykori szépségkirálynő, Polgár Kriszta három gyermekével és a férjével együtt él Amerikában, immáron 10 éve, pedig úgy tervezték, hogy csak két esztendőt töltenek a tengerentúlon. Úgy tűnik, hogy lassan kezd felülkerekedni rajtuk a honvágy, ugyanis a modell elárulta, hogy benne van a pakliban, hogy hazaköltöznek, és azt is elmondta, hogy miért.

Polgár Kriszta hazaköltözik?

Mindig azt mondjuk a férjemmel, hogy bár kint van egy gyönyörű, kényelmes életünk, mit ér az egész, ha azok, akikkel a mindennapjainkat szeretnénk tölteni, távol vannak tőlünk. Úgyhogy abszolút benne van a pakliban, hogy hazaköltözünk

mondta Polgár Kriszta, aki imád Magyarországon lenni, hiszen itt van a családja és a barátai is.

Polgár Kriszta azt is elárulta, hogy otthon magyarul beszélnek, így a gyerekek is tökéletesen beszélik az anyanyelvet, hiába kommunikál körülöttük mindenki angolul a hétköznapokban – ez egy tudatos döntés volt a szülők részéről.

Arról is beszélt Polgár Kriszta, hogy a kislánya érkezése szinte megfiatalította őt, és sokat sejtetően megjegyezte, hogy szívesen fiatalodna még, vagyis nem bánná, ha négyszeres édesanya válna belőle – de aztán gyorsan megjegyezte, hogy teljesnek érzi a családját három gyermekkel.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
