„Benne van a pakliban, hogy hazaköltözünk” - Polgár Kriszta visszatér Magyarországra?

Az egykori szépségkirálynő, Polgár Kriszta három gyermekével és a férjével együtt él Amerikában, immáron 10 éve, pedig úgy tervezték, hogy csak két esztendőt töltenek a tengerentúlon. Úgy tűnik, hogy lassan kezd felülkerekedni rajtuk a honvágy, ugyanis a modell elárulta, hogy benne van a pakliban, hogy hazaköltöznek, és azt is elmondta, hogy miért.

Mindig azt mondjuk a férjemmel, hogy bár kint van egy gyönyörű, kényelmes életünk, mit ér az egész, ha azok, akikkel a mindennapjainkat szeretnénk tölteni, távol vannak tőlünk. Úgyhogy abszolút benne van a pakliban, hogy hazaköltözünk

– mondta Polgár Kriszta, aki imád Magyarországon lenni, hiszen itt van a családja és a barátai is.

Polgár Kriszta azt is elárulta, hogy otthon magyarul beszélnek, így a gyerekek is tökéletesen beszélik az anyanyelvet, hiába kommunikál körülöttük mindenki angolul a hétköznapokban – ez egy tudatos döntés volt a szülők részéről.

Arról is beszélt Polgár Kriszta, hogy a kislánya érkezése szinte megfiatalította őt, és sokat sejtetően megjegyezte, hogy szívesen fiatalodna még, vagyis nem bánná, ha négyszeres édesanya válna belőle – de aztán gyorsan megjegyezte, hogy teljesnek érzi a családját három gyermekkel.