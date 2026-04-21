„Úgy éreztem, elvették tőlem az életemet” – 26 évesen nézett szembe a gyilkos kórral a gyönyörű TikTok-sztár

Maddie Squire imádta az életét. A fiatal lány egyetemista kora óta tudatosan építette TikTok-csatornáját, ahol közel 50 ezres követőtábora rajongott a vidám videóiért, a stílusos szettjeiért és az élettel teli vlogger-tartalmaiért. A gondtalan mindennapoknak azonban 2025 májusában egy kegyetlen hír vetett véget: az akkor 25 éves lánynál kettes stádiumú mellrákot diagnosztizáltak.
Bár Maddie hetekre eltűnt a közösségi médiából, rájött, hogy nem folytathatja onnan, ahol abbahagyta, mintha mi sem történt volna. Úgy érezte, tartozik az igazsággal a követőinek, még ha a téma rendkívül személyes és fájdalmas is. A döntése végül beigazolódott: a rengeteg pozitív visszajelzés és a sorstársak támogatása erőt adott neki a folytatáshoz.
A legnehezebb pontot azonban nem is a kezelések, hanem a külső változások jelentették számára. A kemoterápia miatt Maddie elveszítette a haját, ami számára az identitása részét képezte.
Az életemet veszélyeztető betegséggel küzdök, mégis a hajam miatt aggódom. Furcsa, de a haj annyira hozzátartozik ahhoz, aki vagyok. Rengeteg helyzet volt a kezelés alatt, amikor úgy éreztem, elvették tőlem az életemet. Az, hogy ráadásul még a hajam is elveszítettem, és sokkoló volt, hogy ilyen gyorsan megváltozott a küllemem, egyszerűen letaglózott
– mondta Maddie a People magazinnak.
Maddie mindent megpróbált, még egy speciális fejbőrhűtő eljárást is bevetett, hogy mentse a tincseit, de az agresszív kezelés ellen végül semmi nem használhatott: a haja 90 százalékát elveszítette. Mára azonban a folyamat megfordult, és a lány minden apró centinek örül, ami visszanő.
Bár néha még nehezen néz tükörbe, megtanulta értékelni az életet. Úgy véli, a legfontosabb, hogy másoknak is megmutassa: a rák ellenére is megmaradhat az ember szenvedélye és életkedve. Mint mondja: „Szerencsés vagyok, hogy egyáltalán látom magam a tükörben, és van hajam. Ez egy ajándék, hiszen alakulhatott volna minden sokkal rosszabbul is.”
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.