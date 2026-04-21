„Úgy éreztem, elvették tőlem az életemet” – 26 évesen nézett szembe a gyilkos kórral a gyönyörű TikTok-sztár

Maddie Squire imádta az életét. A fiatal lány egyetemista kora óta tudatosan építette TikTok-csatornáját, ahol közel 50 ezres követőtábora rajongott a vidám videóiért, a stílusos szettjeiért és az élettel teli vlogger-tartalmaiért. A gondtalan mindennapoknak azonban 2025 májusában egy kegyetlen hír vetett véget: az akkor 25 éves lánynál kettes stádiumú mellrákot diagnosztizáltak.

Maddie-t teljesen letaglózta a mellrák diagnózisa: őszintén vallott arról, mennyire megviselte a külseje megváltozása Fotó: George Rudy / Shutterstock

Sokkoló vallomás: a mellrák miatt elveszítette a saját arcát

Bár Maddie hetekre eltűnt a közösségi médiából, rájött, hogy nem folytathatja onnan, ahol abbahagyta, mintha mi sem történt volna. Úgy érezte, tartozik az igazsággal a követőinek, még ha a téma rendkívül személyes és fájdalmas is. A döntése végül beigazolódott: a rengeteg pozitív visszajelzés és a sorstársak támogatása erőt adott neki a folytatáshoz.

A legnehezebb pontot azonban nem is a kezelések, hanem a külső változások jelentették számára. A kemoterápia miatt Maddie elveszítette a haját, ami számára az identitása részét képezte.

Az életemet veszélyeztető betegséggel küzdök, mégis a hajam miatt aggódom. Furcsa, de a haj annyira hozzátartozik ahhoz, aki vagyok. Rengeteg helyzet volt a kezelés alatt, amikor úgy éreztem, elvették tőlem az életemet. Az, hogy ráadásul még a hajam is elveszítettem, és sokkoló volt, hogy ilyen gyorsan megváltozott a küllemem, egyszerűen letaglózott

– mondta Maddie a People magazinnak.

Van fény az alagút végén

Maddie mindent megpróbált, még egy speciális fejbőrhűtő eljárást is bevetett, hogy mentse a tincseit, de az agresszív kezelés ellen végül semmi nem használhatott: a haja 90 százalékát elveszítette. Mára azonban a folyamat megfordult, és a lány minden apró centinek örül, ami visszanő.

Bár néha még nehezen néz tükörbe, megtanulta értékelni az életet. Úgy véli, a legfontosabb, hogy másoknak is megmutassa: a rák ellenére is megmaradhat az ember szenvedélye és életkedve. Mint mondja: „Szerencsés vagyok, hogy egyáltalán látom magam a tükörben, és van hajam. Ez egy ajándék, hiszen alakulhatott volna minden sokkal rosszabbul is.”