Könnyfakasztó vallomást tett Polgár Kriszta: "Többet éltem már nélküle, mint vele"

Megható poszttal jelentkezett a minap Polgár Kriszta, aki nagyon korán vesztette el az édesanyját. A modell - aki már évek óta az Egyesült Államokban él a családjával -, egy szomorú évfordulóra emlékezett meg, miután már 20 év telt el az édesanyja halála óta, aki autóbalesetben vesztette életét.

Polgár Kriszta édesanyjáról emlékezett meg / Fotó: Markovics Gábor

Meghatóan emlékezett meg 20 éve elhunyt édesanyjáról Polgár Kriszta

20 éve ma. 20. Nem értem, nem fogom fel. Többet éltem már nélküle, mint vele. Mindeközben olyan, mintha még mindig itt lenne, csak ritkán találkoznánk. Lehet, hogy azért, mert a gondolataimban viszont folyamatosan együtt vagyunk

- kezdte a közösségi médiában közzétett bejegyzését Polgár Kriszta, aki ezután elárulta, az édesanyja egy olyan jelenség volt, aki ha belépett egy helységbe, akkor megállt az idő.

Aki egyszer is találkozott vele, örökké emlékezett rá, mert valami olyan erő, nőiesség, egyéniség sugárzott belőle, ami mindenki figyelmét magára vonta. Ha csak kicsit is hasonlíthatok rá, az a legnagyobb örökségem

- tette hozzá.

Mindeközben kaptam meglepetésnek egy kislányt, akiben visszakaptam. Nem, nem teszem rá ezt a terhet, csak magamban csodálom, hogy a genetika hogy játszhat ilyen játékot. Minden mozdulatában, a viselkedésében, a szőke gyönyörű loknis hajában, a zöld szemében. Olyan mintha az élet azt mondaná: eddig Ő formált téged, most te formálod Őt

- emelte ki a modell, aki időnként eltöpreng azon, hol tartana most, ha annak idején az édesanyja nem hisz benne annyira.

Ha nem hiteti el velem, hogy mire vagyok képes és nem mozgat meg minden követ, hogy elinduljak egy úton. A managerem volt. A legnagyobb szurkolóm volt. A legnagyobb rajongóm volt. Mindig nagyon büszke volt ránk. Lehet, hogy neki ennyi volt a feladata. Hogy elindítson minket az úton. Lehet, hogy egy baleset valahol meg van írva és mi nem tudjuk ezt befolyásolni. Hogy ebbe lehet e kapaszkodni? Talán ez az egyetlen, amibe lehet. De egy dolgot biztosan tudok. Nagyon kevés az idő amit együtt tölthettünk. Nagyon-nagyon. De ilyen kevés idő alatt is az egész életre való útravalót adott nekünk. 56 éves lenne. Hiányzol, Anya

- zárta a bejegyzését Polgár Kriszta, mialatt jó néhány, az édesanyjával közös fotót is megosztott, és amelyeken jól látszik, mennyire hasonlítottak egymásra.