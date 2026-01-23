Ijesztő videóval jelentkezett be Polgár Kriszta, ekkora a baj?

Rémisztő videót töltött fel közösségi oldalára Polgár Kriszta. A modell már évek óta az Egyesült Államokban él családjával. Férje munkája miatt költöztek ki és azóta három gyermekükkel élnek kint nagy boldogságban. Most azonban sokkoló hírek érkeztek, amiket az egykori szépségkirálynő meg is osztott közösségi média oldalán.

Pánik tört ki az USA-ban - Polgár Kriszta aggódik

Fotó: Markovics Gábor

Pánik Texasban - Polgár Kriszta ijesztő képsorokkal jelentkezett be

Pánik van az USA-ban! Pánik van Texasban!

– jelentkezett be videójában a modell.

Az elkövetkezendő napokban óriási vihart és jegesedést mondanak, ami azért baj, mert Texas nincs arra felkészülve, hogy 4-5 centis jég legyen az utakon. Nem tudnak az emberek vezetni, nincs négyévszakos vagy téligumi.

Az aggasztó híreket tovább tetézte az, hogy az áram és vízellátás is kérdéses lesz az elkövetkezendő napokban a térségben.

Ha nincs áram a texasi házakban, akkor nincsen villany, nincs fűtés, nincs főzés és nincs semmi. Nagy eséllyel a víznek is búcsút mondhatunk.

Ezután az egykori szépségkirálynő elmondta, hogy most a boltokat járja, hogy felkészüljön. Többek közt vizet és elemlámpát is beszerez.

Megnézzük, mekkora káosz uralkodik és várjuk a fejleményeket az elkövetkezendő napokban. Reméljük, semmi nem fog történni és csak úgy megyünk át rajta, hogy ez csak egy pánikkeltés volt. Ha pedig nem, akkor legalább felkészülten várjuk.

A modell hozzátette, hogy utoljára 2021-ben volt ekkora fagy és vihar az Egyesült Államokban. Akkor -15 fok volt és egy hétig áram nélkül maradtak a lakosok és 7 fokosra hűltek a házak egy nap alatt. Majd elmondta, hogy tavaly sem úszták meg kisebb kár nélkül, amikor éppen Magyarországon tartózkodásuk alatt a hurrikán rádöntött egy fát a parkoló autójukra.

Kriszta végül viszonylag könnyen be tudta szerezni a szükséges dolgokat és felkészülten áll az elkövetkezendő napok elé.