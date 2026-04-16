Kiszivárogtak a részletek! Ennyiért költözhetünk be Oszter Alexandra családi birtokára

Megtudtuk, Oszter Alexandra és az egyik közeli ismerőse közös projektbe vágott bele. Egy olyan női elvonulást hirdettek meg a legendás diósjenői Oszter-birtokra, amely a szabadságról és az autentikusságról szól. Mindezért 98 ezer magyar forintot kérnek azoktól, akik részt szeretnének venni a varázslaton.

Oszter Alexandra birtokának megnyílnak a kapui (Fotó: Markovics Gábor)

Oszter Alexandra Diósjenőn nem csak házigazda lesz

A Bors informátora szerint különleges lehetőség ez, pláne, ha valaki személyesen is szeretné megismerni Oszter Sándor lányát:

Ez nem egy futószalagon gyártott tábor. Évente mindössze egyetlen egyszer engednek be idegeneket a birtok zárt kapui mögé. Alexandra kialakított a hatalmas területen egy olyan gyönyörű közösségi teret, ami kifejezetten elvonulások bázisául szolgál. A szívét-lelkét beletette a birtok fejlesztésébe. Ráadásul ő nem csak egy házigazda lesz: együtt jógázik majd a résztvevőkkel, részt vesz a kirándulásokon, és bárki kapcsolódhat vele a hosszú hétvégén. Olyan, mintha a barátnődhöz mennél vendégségbe...

Lelki gyógyulás fia súlyos autóbalesete után

Az Oszter család nehéz időszakon megy keresztül, miután Alexandra fia, Axelo súlyos autóbalesetéből lábadozik. Ez a hétvége nemcsak üzlet, hanem lelki terápia is egy olyan édesanya számára, aki kis híján elvesztette egyetlen gyermekét. Ezek az elvonulások, a női energia és a természet közelsége a legjobb gyógyír a sebekre, ahol Alexandra is levetheti a páncélt, és őszintén megélheti az érzéseit.

Oszter Alexandra fia súlyosan megsérült

Mint arról mi is beszámoltunk, drámai hírrel jelentkezett a közösségi oldalán Oszter Alexandra még márciusban: autóbalesetet szenvedett a 16 éves fia. Axelo élete egy hajszálon függött, olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy mentőhelikopter szállította kórházba. Megoperálták, és két napot feküdt az intenzív osztályon. „Frontálisan ütköztek egy kamionnal… Négyen ültek az autóban. A fiam jobb hátul. Ő sérült egyedül. Azt mondták, Vácra viszi őket a mentő. [...] Kivéve az enyémet… Őt mentőhelikopter vitte Budapestre. Három és fél órás műtét volt, két nap az intenzíven. Amikor végre rám nézett a műtét után, végtelen hálát éreztem” – fogalmazott akkor Alexandra.