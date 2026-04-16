Nagy Duett 2026Exatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
18°C Székesfehérvár

Csongor névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Kiszivárogtak a részletek! Ennyiért költözhetünk be Oszter Alexandra családi birtokára

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 16. 12:00
Megnyitotta kapuit a családi birtok a nagyközönség számára! Oszter Alexandra egy különleges, spirituális kalandra hívja a hölgyeket.
Bors
A szerző cikkei

Megtudtuk, Oszter Alexandra és az egyik közeli ismerőse közös projektbe vágott bele. Egy olyan női elvonulást hirdettek meg a legendás diósjenői Oszter-birtokra, amely a szabadságról és az autentikusságról szól. Mindezért 98 ezer magyar forintot kérnek azoktól, akik részt szeretnének venni a varázslaton.

Oszter Alexandra birtokának megnyílnak a kapui (Fotó: Markovics Gábor)

Oszter Alexandra Diósjenőn nem csak házigazda lesz

A Bors informátora szerint különleges lehetőség ez, pláne, ha valaki személyesen is szeretné megismerni Oszter Sándor lányát:

Ez nem egy futószalagon gyártott tábor. Évente mindössze egyetlen egyszer engednek be idegeneket a birtok zárt kapui mögé. Alexandra kialakított a hatalmas területen egy olyan gyönyörű közösségi teret, ami kifejezetten elvonulások bázisául szolgál. A szívét-lelkét beletette a birtok fejlesztésébe. Ráadásul ő nem csak egy házigazda lesz: együtt jógázik majd a résztvevőkkel, részt vesz a kirándulásokon, és bárki kapcsolódhat vele a hosszú hétvégén. Olyan, mintha a barátnődhöz mennél vendégségbe...

Az Oszter család nehéz időszakon megy keresztül, miután Alexandra fia, Axelo súlyos autóbalesetéből lábadozik. Ez a hétvége nemcsak üzlet, hanem lelki terápia is egy olyan édesanya számára, aki kis híján elvesztette egyetlen gyermekét. Ezek az elvonulások, a női energia és a természet közelsége a legjobb gyógyír a sebekre, ahol Alexandra is levetheti a páncélt, és őszintén megélheti az érzéseit.

Mint arról mi is beszámoltunk, drámai hírrel jelentkezett a közösségi oldalán Oszter Alexandra még márciusban: autóbalesetet szenvedett a 16 éves fia. Axelo élete egy hajszálon függött, olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy mentőhelikopter szállította kórházba. Megoperálták, és két napot feküdt az intenzív osztályon. „Frontálisan ütköztek egy kamionnal… Négyen ültek az autóban. A fiam jobb hátul. Ő sérült egyedül. Azt mondták, Vácra viszi őket a mentő. [...] Kivéve az enyémet… Őt mentőhelikopter vitte Budapestre. Három és fél órás műtét volt, két nap az intenzíven. Amikor végre rám nézett a műtét után, végtelen hálát éreztem” – fogalmazott akkor Alexandra.

Aki Alexandra társaságára vágyik a hosszú hétvégén, 98 ezer forintot kell kifizetnie. Nos, ez nem nagy összeg ahhoz képest, hogy bejárhatod Rózsa Sándor megformálójának egykori mágikus birtokát. Úgy tűnik, a színésznő megtalálta az új hivatását: a művészet és a természet ötvözésével segít másokon, miközben ő maga is gyógyul.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
