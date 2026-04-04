„Te büdös c*gány” – Oláh Gergőre rá akarták törni az ajtót: undorítóan viselkedtek vele

Az énekes, előadó és dalszerző neve sokak számára ismerősen cseng, ám a reflektorfényen túl egy elhivatott segítő is áll. Oláh Gergő az elmúlt években csendben, de következetesen dolgozott azon, hogy hátrányos helyzetű fiatalok életét formálja.
Oláh Gergő a héten többször feltűnt a A mi történetünk című sorozatban, ahol nemcsak művészként, hanem mentorként és példaképként is bemutatkozott a héten. Az adásokból kiderült, hogy közel egy évtizede foglalkozik hátrányos helyzetű, többségében roma gyermekek és fiatalok támogatásával. Tavasszal pedig egy alapítvány létrehozásába is belefogott, amely reményei szerint még szervezettebb formában segítheti ezt a munkát. Gergő rendszeresen tart eseményeket egy kollégiumban, ahol a fiatalokkal beszélget a jövőről, célokról és a mindennapi kihívásokról. Emellett országszerte vállal motivációs előadásokat is. Saját tapasztalataiból merít, hiszen útja korántsem volt zökkenőmentes. Mint mondja, először a stabilitás jellemezte a gyermekkorát:
Általános iskolás koromban nagyon jó környezetben nőttem fel. Mindent megkaptam a családban, hogy egészséges lelkületű felnőtt legyen belőlem. Sokat beszélgettünk a szüleimmel, nyitottan és segítőkészen támogattak.
A pozitív gyermekkori élmények azonban nem tartottak örökké. Amikor középiskolába került, új környezetben kellett helytállnia.
Karancslapujtőn –ahol felnőttem– nem találkoztam az előítélettel. Aztán kiröpültem a fészekből Nyíregyházára, kollégista lettem. Itt már találkoztam azzal, hogy sokan úgy vannak nevelve: a cigányokat el kell ítélni
– mesélte Gergő a Borsnak. A legfájóbb élményei közé tartozik az az időszak, amikor nyílt támadások érték:
Nekem tettlegességig fajult kamaszkoromban, hogy ordítoztak, dörömböltek a kollégiumi ajtómon: Te büdös cigány. Ez keményen hatott a lelkemre. Annyira, hogy feladtam a sulit.
Hozzátette, még tanári részről is érzett megkülönböztetést, ami tovább nehezítette a helyzetét. Mindezek ellenére nem tört meg. Úgy véli, az előítéletek súlyos károkat okozhatnak: „Az előítélettel sorsokat, álmokat lehet romba dönteni.”
Saját példáját is említi, hiszen táncos álmait akkoriban feladta. Ugyanakkor családja támogatása segítette abban, hogy ne keseredjen meg:
Nem lettem olyan ember, aki a cigányságát hátránynak tekinti. Nagyon szeretem, hogy cigány vagyok, ezt kiváltságnak tartom.
Ma már ezt az erőt igyekszik továbbadni másoknak is, legyen szó hátrányos helyzetű fiatalokról, roma kisebbségről vagy egyszerűen Z-generációs fiatalokról. Oláh Gergő gyerekei is azt a példát látják, amit apjuk gyermekként átélhetett: odafigyelő és megértő beszélgetések, minőségi együttöltött idő, nagy családi programok. Hiszen Gergő számára a közösség és az összetartozás kulcsfontosságú értékek. Mindeközben Oláh Gergő felesége fontos támasza ebben a küldetésben, hiszen a családi háttér stabilitása nélkül nehéz lenne ilyen mértékben mások felé fordulni. Gergő gyakran hangsúlyozza, hogy a szeretet és a megfelelő nevelés képes ellensúlyozni a világ negatív hatásait. Oláh Gergő története nemcsak egyéni sors, hanem üzenet is: a múlt nehézségei nem feltétlenül határozzák meg a jövőt. Az ő példája azt mutatja, hogy a legnehezebb helyzetekből is lehet építkezni – és mások számára tanulságos lehet és utat mutatni.
