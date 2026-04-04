„Otthon dől el minden” – Oláh Gergő alapítványt hozott létre

Oláh Gergő nemcsak a dalain keresztül, hanem a mindennapokban is aktív szerepet vállal a fiatalok támogatásában. Legújabb megszólalásában egyértelművé tette: számára a társadalmi felelősségvállalás nem kampány, hanem küldetés.
Oláh Gergő énekes A mi történetünk 5. epizódjában tűnt fel újra, ám ezúttal egészen más oldaláról ismerhették meg a nézők. Nemcsak a zenéről volt szó, hanem arról az elhivatottságról is, amellyel a fiatalokat segíti. A műsorban az is kiderült, hogy jelenleg Bátonyterenyén dolgozik egy iskolában, ahol motivációs trénerként segíti a többségében roma fiatalokat. Ezúttal elkalauzolta a stábot is az eseményre, ahol rendszeresen beszélget a diákokkal – sokszor négyszemközt –, hogy megértse élethelyzetüket, céljaikat és nehézségeiket. Előadásainak középpontjában az áll, miért fontos a tanulás és az önfejlesztés. Olyan sikeressé vált ez a kezdeményezés, hogy mára országos szintre emelte programját.
A kamerák előtt ügyvédnél is járt, hiszen már dolgozik saját alapítványa létrehozásán. A célja világos: a nehéz sorsú gyerekek támogatása és a családok megerősítése. A nap végén még egy megható családi pillanat is helyet kapott, amikor egy meglepetésbulin jelentette be édesanyjának és szeretteinek az alapítvány indulását. A tervek megvalósulásában természetesen nagy szerepet játszik Oláh Gergő felesége is, akivel évek óta járják az országot, és a jól működő házasságról tartanak előadásokat – erős alapot képezve Gergő további törekvéseinek.
A Borsnak adott interjújában az énekes hosszan beszélt terveiről és hitvallásáról:
Az alapítványom céljai gondosan elő vannak készítve és bízom benne, hogy idén már neki is tudunk indulni. Az első, amit szeretnék, az már egy elkészült, kidolgozott terv, ‘Otthon dől el’ a programsorozat neve. A szülőket fogja megcélozni különböző témákban, előadás formájában. Milyen jövője lesz a gyereknek, milyen személyisége lesz, a család megtartó fontosságáról, a minőségi időtöltésről.
Oláh Gergő pontosan tudja, hogy honnan jött és tudatosan kezeli és szemléli mindazt, amin keresztül ment az évek során – szemléletét igyekszik átadni másoknak is. Fontosnak tartja, hogy a fiatalok büszkék legyenek a gyökereikre, miközben lehetőséget kapnak a fejlődésre. Saját példáján keresztül mutatja meg: kitartással és hittel igenis lehet változtatni az életünkön. Mindeközben Oláh Gergő gyerekei számára is ezt az értékrendet szeretné továbbadni, hiszen – ahogy ő mondja – minden valóban otthon kezdődik.
