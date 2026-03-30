Soha nem látott reality indult a TV2 műsorán: A mi történetünk – sorsok, amelyek összekötnek

Március 30-án új műsorral jelentkezik a TV2, amely hétköznapi emberek valós történetein keresztül mesél az élet legfontosabb értékeiről. A mi történetünk reality sorozat célja, hogy közelebb hozza egymáshoz a nézőket azáltal, hogy rámutat: bár különböző utakat járunk, a lényeg ugyanaz.
Ma este indul a TV2 új doku-realityje, A mi történetünk, amely hétköznapi emberek életén keresztül mutatja be azokat az értékeket, amelyek összekötnek minket, magyarokat. Megrázó életutak, sorsdöntő helyzetek és példaértékű közösségek kerülnek reflektorfénybe, miközben a szereplők saját történeteiket őszintén tárják a nézők elé.
A ma esti, első adás két kiemelt szereplője, Sipos Mihály önfenntartó gazda és Kecskés Evelin pedagógus, akik a reggeli Mokka vendégei voltak, ahol betekintést adtak életük kulisszái mögé. Evelin története különösen inspiráló: mélyszegénységből indulva, családi támogatással és ösztöndíj segítségével jutott el odáig, hogy ma már két diplomával a kezében tanít és segíti a fiatalokat.
Munkásságot, szakmai életutat, az én esetemben családi életutat is bemutat a dokumentumfilm, ami a komplexitásra törekedett. Egy nehéz gyerekkorról beszélünk az én esetemben, nagyon korán eldöntött céllal. A cél mellett kitartással, annak elérésével és annak tovább adásával
– mondta a Mokkában. A pedagógusi hivatás iránti elköteleződése is korán megszületett benne:
Volt egy kulcsszó számomra: tanárként szeretnék majd dolgozni. Az első tanítónénim volt kulcsfontosságú ebben, miatta döntöttem el, hogy tanítani szeretnék. Sok hátrányos helyzetűvel tanultam együtt az iskolában és az a szeretet, amivel ő hozzánk állt, óriási hatással volt rám.
Evelin ma már nemcsak tanít, hanem aktívan részt vesz a roma gyerekek tehetséggondozásában is, és példájával motiválja őket a tanulásra.
A műsorban az ő munkáját segíti majd Oláh Gergő énekes is, aki a fiatalok figyelmét a közösségi élmények erejére hívja fel. Evelin így mesélt erről:
Meglátogatott minket Oláh Gergő is, meglepett minket egy motivációs előadással. Jó hangulatú közös zenéléssel és táncolással zárult az esemény.
Oláh Gergő dalai rendszerint fontos társadalmi ügyekre is felhívják a figyelmet, így nemcsak szórakoztatnak, hanem hidat is képeznek generációk és sorsok között. Sipos Mihály egészen más úton jutott el oda, ahol ma tart. Az egyetemi katedrát hagyta maga mögött, hogy családjával együtt egy önellátó életformát alakítson ki.
Élelmiszer önellátó gazdálkodást kezdtünk el. Az Agrártudományi egyetem katedrájáról érkeztem meg a vasvillám mellé. Kialakítottuk, hogy hogyan lehet mindent megtermelni, amit fogyasztunk, és egy országos mozgalommá nőtte ki magát ez az egész
– fogalmazott.
Mihály számára a család és a közös értékek kulcsszerepet játszanak:
Nálunk szent és sérthetetlen, hogy együtt üljünk le enni. A család a beszélgetésekben és a közös hálában család igazán.
Sipos Mihály fenntartható visszafejlődés szemlélete szorosan kapcsolódik a hitvallásához.
A fenntartható visszafejlődés az igényektől a szükségletek szintjéig való visszalépési folyamatot mutatja be
– mondta, hozzátéve, hogy gyermekeiknek egyszerre szeretnének gyökereket és szárnyakat adni. A mi történetünk nem csupán egy televíziós műsor, hanem tükör is: megmutatja, hogy a legkülönbözőbb élethelyzetekben is ott van a remény és az összetartozás ereje. A nézők ma este 23 órától ismerhetik meg ezeket a különleges, mégis ismerős történeteket a TV2 képernyőjén.
