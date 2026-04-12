A Nagy Duett: Szívszaggató, mit mondott Johanna édesapja a győzelem után

Lengyel Johanna
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 12. 18:00
A Nagy Duett
Lengyel Johanna és Schobert Norbi Jr. Győzelmével végződött A Nagy Duett legújabb évada. A Megasztárt is megnyerő énekesnő édesapja most meglepő vallomást tett.
Lebilincselő izgalmak, látványos showelemek, hatalmas éneklések és örömkönnyek – vasárnap este lezajlott A Nagy Duett döntője. A közönség szavazatainak és a szakmai zsűri hetek óta tartó csodálatának eredményeképp A Nagy Duett győztese Lengyel Johanna és Schobert Norbert Jr. lett. A mámoros pillanatokban megállt egy gyors interjút adni a Borsnak Lengyel Johanna édesapja, és fiatal párja, Molnár Miléna.

A Nagy Duett győztesei: Schobert Norbert Jr. és Lengyel Johanna. Az énekesnő édesapja a helyszínen szurkolt (Fotó: Tumbász Hédi)

Lengyel Johanna tavaly a Megasztár győztese lett, most pedig újabb műsorban kiáltották ki nyertesnek. Lengyel Johanna édesapja, Sándor és kedvese, a „tyúkos lányként” ismert Molnár Miléna a TV2 stúdiójában szurkolt a tehetséges énekesnőnek. Az eredményhirdetés után Miléna a Borsnak elmondta:

Egészen a döntőig nem kételkedtem benne, hogy ott a helyük, és hogy esélyesek arra, hogy megnyerjék. De amikor már csak ez a két páros állt ott, akkor az volt bennem, hogy bármi lehet. Bíztunk benne, de izgultunk – fogalmazott Molnár Miléna, utalva arra, hogy A Nagy Duett döntőjében Lengyel Johanna és Schobert Norbi Jr. mellett egy másik közkedvelt pár – ráadásul házaspár!, – Vastag Csaba és Domján Evelin állt.

Vastag Csaba és Domján Evelin párosa a második helyen végzett (Fotó: Tumbász Hédi)

Lengyel Johanna édesapja pedig így értékelte a megmérettetést:

Nem azt figyeltem, hogy megnyeri-e, hanem hogy mennyire élvezi. Sokat beszélgettünk a verseny során, és megosztotta velem azokat a kis titkokat, hogy miket szeretnének elérni szakmailag a műsor alatt. Azt mind elérték, az pedig a non plus ultra, hogy végül ők lettek a műsor győztesei is.”

Ahogy azt a Bors nemrég megírta, Lengyel Johanna édesapja nála csaknem harminc évvel fiatalabb párt választott magának: Miléna mindössze egy évvel idsebb Johannánál. A családi dinamika azonban jól működik köztük, az apa−lánya kapcsolat pedig Johanna gyerekkora óta szoros. Sándor a Borsnak elárulta:

Én sosem tekintettem rá gyerekként. Kiskora óta megosztottam a felnőtt dolgokat, a gondolataimat vele, és 6-7 éves korában is olyan tanácsokat tudott adni, amiket megfogadhattam. Ő olyan szakmát képvisel, amihez én nem tudok hozzászólni, bármit mond, azt elfogadom. Tetszik, ahogy a saját kihívásainak mindig megfelelt. Tanultam tőle a képernyőn keresztül is

– nyugtázta az édesapja.

