Ha van bizarr, az a hajóként színpadra lépő Fekete Pákó!

Fekete Pákó és Komonyi Zsuzsi párosa A Nagy Duett színfontja volt egészen addig, amíg ki nem estek. Szerencsére a finálé előtti héten - ahogy a többi korábban kiesett páros - ők is lehetőséget kaptak, hogy újra bizonyítsanak, és visszakerüljenek a versenybe. Mindez azt jelenti: akár meg is nyerhetik az évadot!
Mondanunk sem kell, Pákó nem tanult meg jobban énekelni, cserébe ismét olyan jelmezbe bújt, hogy bizony nehéz volt rá mit mondani, hiszen egyenesen Titanicnak öltözöt! Lékai-Kiss Ramóna elárulta: gyermeki izgatottsággal várta a produkciót.
"Elfelejtettem, hogy itt ülök, csapkodtam, mint egy degenerált" - lelkendezett Rami.
Liptai Claudia össze is foglalta a látványt: kis költségvetésű Titanic.
Nem vártunk el sokat, de annyit kaptunk
- összegzett Kasza Tibi, ugyancsak igen lelkesen.
