Ha van bizarr, az a hajóként színpadra lépő Fekete Pákó!

Fekete Pákó és Komonyi Zsuzsi párosa A Nagy Duett színfontja volt egészen addig, amíg ki nem estek. Szerencsére a finálé előtti héten - ahogy a többi korábban kiesett páros - ők is lehetőséget kaptak, hogy újra bizonyítsanak, és visszakerüljenek a versenybe. Mindez azt jelenti: akár meg is nyerhetik az évadot!

Fekete Pákóék ismét hozták a humorfaktort A Nagy Duett színpadán

Mondanunk sem kell, Pákó nem tanult meg jobban énekelni, cserébe ismét olyan jelmezbe bújt, hogy bizony nehéz volt rá mit mondani, hiszen egyenesen Titanicnak öltözöt! Lékai-Kiss Ramóna elárulta: gyermeki izgatottsággal várta a produkciót.

"Elfelejtettem, hogy itt ülök, csapkodtam, mint egy degenerált" - lelkendezett Rami.

Liptai Claudia össze is foglalta a látványt: kis költségvetésű Titanic.

Nem vártunk el sokat, de annyit kaptunk

- összegzett Kasza Tibi, ugyancsak igen lelkesen.