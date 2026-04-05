A Bódi testvérek megsértődtek? Nem jelentek meg A Nagy Duett forgatásán

Múlt héten komoly meglepetést jelentettek be A Nagy Duett adásában: noha kialakult a döntős három páros, a műsor készítői úgy döntöttek, hogy egy negyedik, korábban kiesett páros is visszatérhet. Mindez azt jelenti, hogy azoknak, akiket egyszer már kiszavazott a közönség, most kapnak egy második esélyt, sőt, ennek köszönhetően akár még a versenyt is megnyerhetik!

Meglepő, de a Bódi testók, Bódi Hunor és Bódi Megyer úgy döntött, hogy ők nem kívánnak visszatérni, nem kívánják újfent megmutatni tehetségüket. Mindez azt jelenti, hogy sajnos Péterffy Lili is lecsúszott a mai adás nyújtotta lehetőségről.