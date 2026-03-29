Itt az újabb döbbenetes bejelentés: visszatérnek a kiesett versenyzők A Nagy Duett színpadára

Egyszerűen hihetetlen tempót kínál A Nagy Duett hetedik élő adása, amelyben mások mellett már kiderült, hogy a közönség döntése alapján Vastag Csaba és Domján Evelin már biztosan ott lesznek a döntőben, majd Tillák azt is elárulták, hogy Magyarországon először a TV2 műsorára érkezik a a Destination X című kaland-reality.
Majd még fel sem ocsúdtunk, máris jött az újabb sokk, kiderült ugyanis, hogy jövő héten visszatérnek A Nagy Duett színpadára az eddig kiesett versenyzők, sőt, egy párosnak még új esélye is nyílik újra versenybe szállni.
Ez egyúttal azt is jelenti, hogy a 3 döntős páros a jövő héten nem lép színpadra, helyettük a kiesett versenyzők térnek vissza, és valaki továbbjuthat a döntőbe.
