Villanyszerelő Galambos Lajcsi, Titanic Fekete Pákó: ezek voltak A Nagy Duett legjobb pillanatai

Nem mindennapi adással jelentkezett a döntő előtti héten A Nagy Duett 2026-os évada: a műsor készítői ugyanis úgy döntöttek, hogy adnak még egy esélyt a korábban kiesett párosoknak, hogy ismét színpadra lépjenek, sőt, visszajussanak a versenybe - egyenesen a döntőbe! Egyedül a Bódi tesók nem kívántak élni ezzel a lehetőséggel, mindenki más kapva kapott az alkalmon. Sőt!
Mintha ezúttal mindenki beleadott volna apait-anyait, ugyanakkor mégis elengedte volna magát. A párosok egytől egyik elképesztő show-t tettek le az asztalra. A zsűri és a közönség szavazata alapján végül Tolvai Reni és Lakatos Laci kapott második esélyt, velük a jövő szombaton, április 11-én megrendezésre kerülő döntőben találkozhatunk legközelebb. Akár meg is nyerhetik a műsor 8. évadát!
Összegyűjtöttük a szokatlan elődöntő legemlékezetesebb pillanatait.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.