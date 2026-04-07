A Nagy Duett: Könnyekkel a szemében nyilatkozott Fekete Pákó

Senki nem akart annyira bejutni a TV2 sikerműsorának fináléjába, mint Fekete Pákó és Komonyi Zsuzsi. A páros a Titanic főcímdalát adta elő a lehető legszórakoztatóbb produkciót nyújtva ezzel, de a nézők végül nem őket juttatták A Nagy Duett döntőjébe.

A Nagy Duett 2026 egyik legszórakoztatóbb párosa Fekete Pákó volt Komonyi Zsuzsival (Fotó: Gábor Zoltán)

A Nagy Duett: Fekete Pákó szerint kicsin múlt a döntő

Miután kialakult a döntőbe jutott hármas: Vastag Csaba és Domján Evelin; Lengyel Johanna és Schobert Norbi Jr.; valamint Gesztesi Panka és Kovács Áron kettőse, váratlan fordulat következett. A Nagy Duett már kiesett párosai kaptak egy új lehetőséget, hogy vigaszágon bejussanak a fináléba és akár megnyerhessék a műsort. Egyedül a Bódi tesók nem éltek a lehetőséggel, a többiek viszont mindent beleadtak, de csak egy duó győzhetett, végül Tolvai Reni és Lakatos Laci lettek a szerencsések.

„Nagyon csalódott vagyok, mert csak egy icipicin múlott az egész és döntősök lehettünk volna. Ez elképesztő, ezt nem lehet elfogadni!” – mondta adás után Fekete Pákó, majd Komonyi Zsuzsi vette át a szót. „Szerintem nagyon szuper produkciót tettünk a színpadra és úgy fejeztük be, mint ahogy elkezdtük, ugyanúgy emelt fővel, állva tapsolt nekünk a zsűri és ugye a csúcson kell abbahagyni. Én voltam az előadásban maga a hegycsúcs, Pákó a hajó, mi nagyon jól szórakoztunk!”

Az biztos, a nigériai származású celeb, ahogy megjelent a színpadon, az egész stúdió nevetni kezdett. Mert bár volt már repülő szőnyeges Aladdin, masiniszta, a gőzölgő hajós jelmez mindent vitt.

Persze a csalódottságomon kívül elmondhatom, hogy tényleg mindig jól szórakoztunk, Zsuzsi a legjobb partner volt ebben, nekem hatalmas tapasztalatot jelent ez a pár hét. Ezeket már nem veheti el tőlünk senki, ezt a kalandot nem fogjuk elfelejteni, visszük magunkkal. Megfogadom, nem fogok sírni most már otthon, mert tudom, hogy az éneklést nem hagyom abba. Megyek fellépni, ezeket az élményeket oda is viszem, énekelek majd a szerelemről, éneklem majd az Aladdint is, ha kell! Szóval, sokat kaptam a műsortól! Azt is, hogy az emberek egy új oldalamat ismerhették meg, nem csak a mulatóst látják bennem

– fejezte be Pákó, akit az első kiesésük is nagyon megviselt.