A Nagy Duett: Elképesztő, amit Tolvai Reni és Lakatos Laci mondott a döntőbe jutás után

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 06. 16:00
A Nagy Duett 2026Lakatos LaciTolvai Reni
Az énekesnő és a humorista az esélytelenek nyugalmával lépett vasárnap este a TV2 népszerű műsorának gálaadásában a színpadra, de persze titkon bíztak benne, hogy ők jutnak be vigaszágon a fináléba. Álmuk valóra vált, így Tolvai Reninek és Lakatos Lacinak esélye van arra, hogy ők nyerjék idén A Nagy Duettet.
Hihetetlen csavarral folytatódott tegnap a show-műsor idei évada, hiszen a döntő helyett egy rendhagyó adásra került sor, ahol a már kiesett párosok vívtak meg egymással a fináléba jutásért. A Nagy Duett döntőjébe végül Lakatos Laci és Tolvai Reni jutott be, akik már azt is tudják, hogy milyen dallal szeretnének színpadra állni az utolsó produkciójukban.

A Nagy Duett gálaadásában nagyon vicces produkciót tett színpadra Tolvai Reni és Lakatos Laci.
A Nagy Duett 2026 versenyzői közül vigaszágon Tolvai Reni és Lakatos Laci párosa jutott be a műsor döntőjébe (Fotó: Gábor Zoltán)

Így alakult ki A Nagy Duett döntős mezőnye

  • Váratlan húzással a TV2 gálaadásában újra színpadra léptek a már kiesett párosok
  • A sztárpárok közül végül Tolvai Reni és Lakatos Laci jutottak be a fináléba 
  • Így végül ők is harcba szállnak a győzelemért Vastag Csaba és Domján Evelin; Lengyel Johanna és Schobert Norbi Jr.; valamint Gesztesi Panka és Kovács Áron mellett

A Nagy Duett: Lakatos Laci szerint bevonzotta a sikert

Igazán szórakoztató előadásokat láthattak a népszerű show-műsor nézői vasárnap este a vigaszágas párosok jóvoltából. Lakatos Laci és Tolvai Reni csodaként élték meg, hogy kaptak egy új lehetőséget a döntőbe jutáshoz és éltek is a vele. 

Én bíztam benne, de nem számítottam rá, hogy ez így fog alakulni, hogy mi jutunk be vigaszágon a döntőbe, nagyon boldog vagyok. Ugye én annak idején a Megasztárban az első adásban kiestem, a nézők szavaztak vissza és megnyertem” – mondta a Borsnak nagy mosollyal a gyönyörű énekesnő, majd partnere vette át a szót.

Én realista voltam és bíztam benne, hogy ott leszünk a fináléban. Annyira el akartam énekelni a Szépség és a szörnyeteg főcímdalát, hogy végül kierőszakoltam, na jó bevonzottam. Ezért mondom mindenkinek, hogy legyenek álmai, mert íme a példa, valóra lehet váltani, csak akarni kell. Sokan mondták, hogy á, Laciék nem jutnak a döntőbe, nem fogja elénekelni, amit annyira szeretne. És tessék, elénekeljük! Imádtuk a mai produkciót, még ha az a festménykeret, ami rajtam volt, kicsit nyomta a hátamat, de megérte. Ez a stílus, amilyen a mostani, meg az első dalunk volt, ez szerintem nagyon jól áll nekünk, ez a dögös, stenkes vonal, ezek vagyunk mi! Amikor hívtak, hogy van esélyünk újra bekerülni A Nagy Duett döntőjébe és mondták, hogy ettől Reni nagyon boldog, akkor úgy voltam, hogy ha meg kell nyerni valakinek a műsort, akkor csináljuk!

Azt azonban a népszerű páros még nem tudja, hogy tényleg a Szépség és a szörnyeget főcímdalát adják-e elő. De azzal nagyon is tisztában vannak, hogy akár meg is nyerhetik a A Nagy Duett idei évadát.

Az biztos, mi tényleg nagyon szeretnénk és most mondom, igazából bármit is kell előadnunk, én arra az alapra ráénekelem a Beauty and the Beast (nevet). Mindenesetre mi komolyan vesszük a felkészülést, így, hogy a fináléban tényleg még győzhetünk is. Az hatalmas csavar lenne, de nagyon adnám! Van egy hét lemaradásunk a többi döntős pároshoz képest, akik már ezen a héten készültek, de sebaj, mi is odatesszük magunkat, napi nyolc órát fogunk énekelni! – tette hozzá Lakatos Laci humorista.


 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu