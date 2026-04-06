A Nagy Duett: Elképesztő, amit Tolvai Reni és Lakatos Laci mondott a döntőbe jutás után

Hihetetlen csavarral folytatódott tegnap a show-műsor idei évada, hiszen a döntő helyett egy rendhagyó adásra került sor, ahol a már kiesett párosok vívtak meg egymással a fináléba jutásért. A Nagy Duett döntőjébe végül Lakatos Laci és Tolvai Reni jutott be, akik már azt is tudják, hogy milyen dallal szeretnének színpadra állni az utolsó produkciójukban.

Így alakult ki A Nagy Duett döntős mezőnye

A Nagy Duett: Lakatos Laci szerint bevonzotta a sikert

Igazán szórakoztató előadásokat láthattak a népszerű show-műsor nézői vasárnap este a vigaszágas párosok jóvoltából. Lakatos Laci és Tolvai Reni csodaként élték meg, hogy kaptak egy új lehetőséget a döntőbe jutáshoz és éltek is a vele.

„Én bíztam benne, de nem számítottam rá, hogy ez így fog alakulni, hogy mi jutunk be vigaszágon a döntőbe, nagyon boldog vagyok. Ugye én annak idején a Megasztárban az első adásban kiestem, a nézők szavaztak vissza és megnyertem” – mondta a Borsnak nagy mosollyal a gyönyörű énekesnő, majd partnere vette át a szót.

Én realista voltam és bíztam benne, hogy ott leszünk a fináléban. Annyira el akartam énekelni a Szépség és a szörnyeteg főcímdalát, hogy végül kierőszakoltam, na jó bevonzottam. Ezért mondom mindenkinek, hogy legyenek álmai, mert íme a példa, valóra lehet váltani, csak akarni kell. Sokan mondták, hogy á, Laciék nem jutnak a döntőbe, nem fogja elénekelni, amit annyira szeretne. És tessék, elénekeljük! Imádtuk a mai produkciót, még ha az a festménykeret, ami rajtam volt, kicsit nyomta a hátamat, de megérte. Ez a stílus, amilyen a mostani, meg az első dalunk volt, ez szerintem nagyon jól áll nekünk, ez a dögös, stenkes vonal, ezek vagyunk mi! Amikor hívtak, hogy van esélyünk újra bekerülni A Nagy Duett döntőjébe és mondták, hogy ettől Reni nagyon boldog, akkor úgy voltam, hogy ha meg kell nyerni valakinek a műsort, akkor csináljuk!

Azt azonban a népszerű páros még nem tudja, hogy tényleg a Szépség és a szörnyeget főcímdalát adják-e elő. De azzal nagyon is tisztában vannak, hogy akár meg is nyerhetik a A Nagy Duett idei évadát.