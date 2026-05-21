Valóra válhat a Pókemberből ismert kísérlet: nemsokára újranöveszthetjük a végtagjainkat

A Texas A&M kutatói olyan szérumot teszteltek, amellyel rávehetjük a sejtjeinket arra, hogy bármilyen sérülést követően újra tudják magukat építeni. Ez a felfedezés teljesen új szintre emeli a regenerációs képességet, választ adva arra, hogyan használhatjuk ki a testünkben rejlő rejtett potenciált anélkül, hogy Frankenstein-szörnyeivé válnánk.

Csodás regeneráció: szalamandra módjára nekünk is sikerülhet a végtag visszanövesztés

Az emberiség már régóta kísérletezik a végtagok visszanövesztésével, egy új kutatás szerint pedig nemrég sikerült áttörést elérni. A kutatók a sejtregenerációt saját biológiai adottságaink manipulálásával érték el, ami azt jelenti, hogy a jövőben a komolyabb sérülések után is maradandó károsodás nélkül élhetünk. A módszer a blastema nevű sejtcsoporton alapul, amely a sérülés helyén alakul ki azoknál az állatoknál, amelyek képesek visszanöveszteni a végtagjaikat. Ez egyfajta tervrajz, amely megmutatja a sejteknek, hogy pontosan milyen struktúrát kell követniük az adott végtag vagy szerv újjáépítésénél.

A kutatók egy szérumot fejlesztettek ki, amely képes emlősöknél is létrehozni ezt a sejtcsoportot.

Dr. Ken Muneoka és csapata a szérum használatával elérte, hogy egerek sebei és csonkjai hegesedés nélkül meggyógyuljanak. A sérülések helyén úgy hozták létre a blastemát, hogy a területet olyan kémiai jelekkel bombázták, amelyek megakadályozták hegszövet létrejöttét. A sejteket közben átprogramozták, hogy elveszítsék korábbi funkciójukat: a szérummal olyan információkat küldtek nekik, amelyekkel csont- és izomszövetek építésére vették rá őket, és ehhez a korábbi próbálozásokhoz képest még külső forrásból szerzett őssejtekre sem volt szükség.

Mikor lesz elérhető?

Mielőtt elkezdenénk inni a medve bőrére és felcsapnánk kaszkadőrnek vagy extrém sportolónak, fontos tisztázni: még jó pár év távolságra vagyunk attól, hogy elég legyen csak bekenni a csonkot, és 4-6 hét alatt új végtagot növeszteni. A felfedezés ugyan hatalmas áttörésnek tűnik, de a szérum egyelőre még csak kísérleti fázisban van, így jobban járunk, ha vigyázunk a meglévő testrészeinkre.