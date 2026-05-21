Sztrókot kapott és lebénult az ünnepelt magyar színésznő - különös módját választotta a gyógyulásnak

A színpad helyett ma már az erdő csendjében talált magára Martos Hanga. A fiatal színésznő, aki korábban a Nemzeti Színház közönségét varázsolta el tehetségével, most egészen más szerepben találta meg önmagát: erdőfürdő-vezetőként segít azoknak, akik elvesztek a rohanó világ zajában. A drámai fordulatot egy súlyos egészségügyi krízis hozta el számára – két évvel ezelőtt sztrókot kapott, ami után hosszú rehabilitáció vette kezdetét. Hanga azonban nem omlott össze, hanem új életutat talált a természetben.
Martos Hanga 26 éves, a Nemzeti Színház ünnepelt színésznője. Egy éve előadás közben sztrókot kapott a színpadon agyi aneurizma miatt, amely egyik pillanatról a másikra lebénította a testét. A fiatal színésznő elmesélte a Borsnak, hogyan küzdött meg ezzel a nehéz helyzettel, hogyan kezdett új életet, és milyen fontos életleckéket tanult a betegségéből.
Emlékszem, a színházi takarásban ért a sztrók. Összevissza beszéltem, a bolgár rendező amúgy sem értette, de én tudtam, hogy nagy a baj. Mondtam az öltöztetőknek, hogy hívják a mentőt. A mentősök eleinte nem akartak bevinni, mert minden értékem normális volt. A vérnyomásom rendben volt, csak a pulzusom volt alacsony. Majdnem hazaküldtek, de ragaszkodtam hozzá, hogy vigyenek be a kórházba. A mentőben lettem rosszul. Onnantól nem emlékszem semmire. Nem gondoltam sztrókra, hiszen azt hittem, az csak idősebbekkel történhet meg. Az aneurizmáról azt sem tudtam, hogy létezik
– mesélte Martos Hanga. Azután elmesélte, hogyan talált rá a természetre, mint gyógymódra.
Sokat gondolkodtam az eseten és az életemen. A sztrókomat sok minden megelőzte, jó is, rossz is. Szerettem a színházat, de nagyon kimerítettem a testemet és a lelkemet is. Akkoriban pánikbeteg lettem. Valószínűnek tartom, hogy a sztrók és a nehézségek vezethettek vissza engem a természethez. Rájöttem, hogy a színházon túl is van élet, rengeteg szépség, amire érdemes figyelni
- tette hozzá.
Amikor az emberrel történik valami tragikus vagy váratlan, ösztönösen elkezd közeledni a természethez
– fogalmazott Hanga, aki szerint az erdő nemcsak megnyugvást adott neki, hanem konkrét kapaszkodót is a gyógyulás során.
A rehabilitáció idején szinte minden délután kiszökött az erdőbe, ahol a csend és a természet közelsége segített neki feldolgozni mindazt, amin keresztülment. A színésznő ma már saját erdőfürdő programokat vezet, ezek során a résztvevők nem egyszerű kirándulásra indulnak, hanem egyfajta lelki utazásra.
Az úgynevezett erdőfürdő japán eredetű módszer, amelynek lényege, hogy az ember teljes figyelmével jelen legyen a természetben. Nem a teljesítmény, nem a kilométerek számítanak, hanem az érzékelés és a kapcsolódás.
A legtöbben úgy mennek végig egy erdei ösvényen, hogy észre sem veszik, milyen elképesztő részletek veszik körül őket. Mi megállunk, figyelünk, hallgatunk. Megpróbálunk valóban jelen lenni a pillanatban és rácsodálkozni az élet és a természet szépségére
– árulta el Hanga.
A programjai során a résztvevők két-három órán keresztül szinte teljes csendben haladnak. Ez elsőre sokaknak furcsának tűnhet, de éppen ebben rejlik az erdőfürdő különlegessége. A csend Hanga szerint nem kínos, hanem felszabadító.
A csend mindig a jelenbe vezet. Állandóan a múlton rágódunk vagy a jövőtől félünk, közben pedig elveszítjük a jelent. A természet érzékelése viszont csak a jelenben történhet meg
– tette hozzá a színésznő.
Az erdőfürdő során különféle vezetett gyakorlatok segítik a résztvevőket abban, hogy mélyebben kapcsolódjanak önmagukhoz és a természethez. A foglalkozások végén gyakran gyógynövényes teaszertartás várja őket, ami tovább erősíti a lelassulás élményét.
Hanga szerint főként a városban élőknek lenne nagy szükségük arra, hogy időnként teljesen kiszakadjanak a folyamatos ingeráradatból. A telefonok, az állandó online jelenlét és a stressz ugyanis lassan felemészti az embereket.
Az erdőfürdőhöz nem kell semmilyen különleges képesség vagy tapasztalat. Csak nyitottság és kíváncsiság. Az a fontos, hogy az ember megengedje magának, hogy megálljon és egy kicsit élvezze a napot, a természetet és a létezés örömét
– zárja gondolatait Hanga.
A színésznő története sokakat inspirál. A sztrók után nemcsak újraépítette önmagát, hanem másoknak is segít megtalálni a szépséget az életben. Miközben sokan továbbra is a rivaldafényre vágynak, ő a csendben találta meg azt, amit valójában egész életében keresett.
