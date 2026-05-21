Sztrókot kapott és lebénult az ünnepelt magyar színésznő - különös módját választotta a gyógyulásnak

A színpad helyett ma már az erdő csendjében talált magára Martos Hanga. A fiatal színésznő, aki korábban a Nemzeti Színház közönségét varázsolta el tehetségével, most egészen más szerepben találta meg önmagát: erdőfürdő-vezetőként segít azoknak, akik elvesztek a rohanó világ zajában. A drámai fordulatot egy súlyos egészségügyi krízis hozta el számára – két évvel ezelőtt sztrókot kapott, ami után hosszú rehabilitáció vette kezdetét. Hanga azonban nem omlott össze, hanem új életutat talált a természetben.

Erdőfürdő: A fiatal színésznő egy mohával borított fába olvad, lehunyt szemmel hallgatja a madarak hangját és a lombok susogását. Hanga számára az erdő ma már nemcsak menedék, hanem a gyógyulás és az önmagához vezető út szimbóluma is (Forrás: orfuimalmok.hu, Martos Hanga)

"A sztrók új utat mutatott"- A sztrók után az erdőfürdő ad Hangának örömöt

Martos Hanga 26 éves, a Nemzeti Színház ünnepelt színésznője. Egy éve előadás közben sztrókot kapott a színpadon agyi aneurizma miatt, amely egyik pillanatról a másikra lebénította a testét. A fiatal színésznő elmesélte a Borsnak, hogyan küzdött meg ezzel a nehéz helyzettel, hogyan kezdett új életet, és milyen fontos életleckéket tanult a betegségéből.

Emlékszem, a színházi takarásban ért a sztrók. Összevissza beszéltem, a bolgár rendező amúgy sem értette, de én tudtam, hogy nagy a baj. Mondtam az öltöztetőknek, hogy hívják a mentőt. A mentősök eleinte nem akartak bevinni, mert minden értékem normális volt. A vérnyomásom rendben volt, csak a pulzusom volt alacsony. Majdnem hazaküldtek, de ragaszkodtam hozzá, hogy vigyenek be a kórházba. A mentőben lettem rosszul. Onnantól nem emlékszem semmire. Nem gondoltam sztrókra, hiszen azt hittem, az csak idősebbekkel történhet meg. Az aneurizmáról azt sem tudtam, hogy létezik

– mesélte Martos Hanga. Azután elmesélte, hogyan talált rá a természetre, mint gyógymódra.

Sokat gondolkodtam az eseten és az életemen. A sztrókomat sok minden megelőzte, jó is, rossz is. Szerettem a színházat, de nagyon kimerítettem a testemet és a lelkemet is. Akkoriban pánikbeteg lettem. Valószínűnek tartom, hogy a sztrók és a nehézségek vezethettek vissza engem a természethez. Rájöttem, hogy a színházon túl is van élet, rengeteg szépség, amire érdemes figyelni

- tette hozzá.

Amikor az emberrel történik valami tragikus vagy váratlan, ösztönösen elkezd közeledni a természethez

– fogalmazott Hanga, aki szerint az erdő nemcsak megnyugvást adott neki, hanem konkrét kapaszkodót is a gyógyulás során.