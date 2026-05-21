Egy korszak végleg véget ért: Szinetár Dóra lezárásnak tekinti Bereczki Zoltán koncertjét

Néhány napon belül újra együtt láthatják Bereczki Zoltánt és Szinetár Dórát – persze, csak a színpadon. Szombaton lesz ugyanis Bereczki 50. születésnapja alkalmából tartott Aréna koncertje, amin az énekes-színész vendégelőadókkal karöltve felidézi a pályafutása legfontosabb állomásait. Bereczki Zoltán és Szinetár Dóra 14 év után lépnek együtt színpadra!

Szinetár Dóra és Bereczki Zoltán nyolc évig voltak házasok (Fotó: MW archív)

Bereczki Zoltán első felesége is ott lesz a koncerten

Szinetár Dóra és Bereczki Zoltán hosszú éveken át voltak házasok, ez idő alatt pedig több közös lemezt adtak ki, és számtalanszor léptek fel együtt. A válásuk bejelentése után egy kis ideig még láthatta a színpadon együtt a közönség, ám ez nem tartott sokáig. Az életük ugyanis más irányt vett, mindketten újraházasodtak, az új frigyből pedig mindkettőjüknek született gyereke is.

Bereczki Zoltán számára azonban nem volt kérdés, hogy a koncertjén felidézi azokat az időket és dalokat is, amelyeket volt feleségével együtt élt meg. Szinetár Dóra egy videóban mesélte el, hogyan zajlott ez a felkérés.

„Amikor Zoli felkért, hogy jöjjek el erre a koncertre, az úgy történt, hogy családostul elmentünk felköszönteni, ott volt az összes gyerekünk, összes párunk, és akkor feltette ezt a kérdést. Abban a helyzetben egyértelmű volt, hogy nem fogom azt mondani, hogy majd átgondolom. Egyébként azt gondolom, hogy ez teljesen normális, és így jó, hogy felkért, és azt mondtam, hogy hát persze, természetesen” – idézte fel a jelenetet Szinetár Dóra.

Dóra szavaiból egyértelműen érződik, hogy a válásuk ellenére valóban jó kapcsolatot ápol volt férjével, erre pedig nincs is szebb bizonyíték, minthogy a köszöntésnél jelen volt mind a két család.

Volt olyan musical, ahol a színpadon is házaspárt alakítottak (Fotó: MW archív)

Szinetár Dóra Bereczki Zoltánnal való fellépésekről: Csak úgy véget ért

A Jászai Mari-díjas színésznő a próbák során sorra idézte fel közös fellépéseik emlékeit. Dóra szerint azonban valami elmaradt.

„Nagyon sok érzelem és gondolat is van ilyenkor az emberben, leginkább azon gondolkodtam, amikor készülök erre a napra, hogy talán most fogjuk tudni igazából lezárni. Annak idején ez valahogy úgy elmaradt, csak úgy véget ért, nem volt egy ilyen konkrét utolsó. Nem volt az, hogy soha többet, és most sem mondom azt, hogy soha többet, de a dolgoknak szerintem fontos, hogy legyen egy ilyen lezárása” – folytatta Dóra, aki a Csináljuk a fesztivált! című műsorban való közös szereplésükre datálja a közös munkásságuk kezdetét.

Ez lehet egy ilyen nagyon szép keret, hogy Zoli ötvenedik születésnapján ezt így lezárjuk

– jelentette ki Szinetár Dóra volt férje koncertjével kapcsolatban.