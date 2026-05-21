Szilágyi Liliána hazatért, a Facebookon vallotta be, mire készül

Jógaoktatóként tért haza Magyarországra Szilágyi Liliána. Az ifjúsági olimpiai bajnok úszónő pályafutása lezárása után hosszú ideig Mexikóban élt. Már akkor beszélt arról, hogy életében mennyire fontos szerepet játszott a jóga, ebbéli tudását Mexikó mellett Indiában sajátította el. Most idehaza várja a foglalkozásra az érdeklődőket.

Szilágyi Liliána öt éve vonult vissza az úszástól Fotó: Tumbász Hédi/Nemzeti Sport

Szilágyi Liliána egy Facebook-csoportban írt arról, mekkora fába vágta a fejszéjét.

Szilágyi Liliána vagyok, korábbi olimpikon úszó. Az elmúlt években az ashtanga jóga vált az életem részévé. Indiában és Mexikóban tanultam és kezdtem el órákat tartani, most pedig Szentendrén szeretnék egy közösséget és rendszeres gyakorlóteret építeni

- írta Liliána, aki úszóként ifjúsági korosztályban olimpiai és Európa-bajnok volt, a felnőttek között egy Eb-ezüstöt nyert, s elindult a riói olimpián is.

Szilágyi Liliána rég rátalált a jógára

Az úszónő sosem titkolta, fiatalkorában testképzavara volt, bulimiában szenvedett. Ekkor segített neki a rendszeres jógázás.

"Bejött a jóga az életembe, elkezdtem gyógyulni a bulimiából, a testképzavarból – amiből egyébként ugye nem lehet teljesen, száz százalékosan kijönni… A mai napig van, és biztos vagyok benne, hogy minden nőnek, sőt férfinak is rengetegszer van, hogy az egyik nap így érzi magát a testében, a másik nap meg úgy” – mondta a sportoló a Ruhastory című YouTube-műsorban.

„Nekem a jóga volt az, ami stabilizálta ezt az állapotot. Hogy mindennap odaállok a matracomra, és tök mindegy, hogy mi van, vagy hogy hogy érzem a testemet, megcsinálom a gyakorlatokat, koncentrálok magamra, a légzésemre."