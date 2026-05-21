Görlitzi robbanás: nyáron házasodott volna össze élete szerelmével az egyik áldozat

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 21. 10:25
A vőlegénye éppen fájdalomcsillapítóért ment el, amikor bekövetkezett a robbanás.
Többórás keresés után megtalálták az egyik, romok alatt rekedt személy holttestét Görlitzben. A 25 éves román turista az összeomlott ház romjai között vesztette életét a robbanás során.

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Több ember után is kutatnak a robbanás helyszínén

Mint arról korábban beszámoltunk, a németországi városban egy többlakásos épület omlott össze. A tragédia okát ekkor még nem tudták, ám becsléseik szerint három ember rekedt a romok alatt, közülük kettő román állampolgárságú nő volt.

A mentőegységek helyi idő szerint szerdán 22:30 körül találták meg a fiatal román nő holttestét. A jelenlegi feltételezések szerint a tragédiát gázrobbanás okozhatta. A keresési munkálatokat ideiglenesen bűnügyi helyszínelés miatt állították le, azonban egy 26 éves román nőt és egy 48 éves bolgár-német férfit még mindig keresnek.

A rendőrség információi szerint az épületben bérlők és turisták szálltak meg, és bár először öt eltűnt személyről beszéltek, később kiderült: közülük ketten olyan turisták voltak, akik még nem érkeztek meg a szállásukra. Egy harmadik román turista - az egyik romok alatt rekedt nő vőlegénye - csodával határos módon menekült meg a robbanás idején.

A gázrobbanás feltételezéséről Görlitz polgármestere, Octavian Ursu számolt be. Elmondása szerint nem sokkal a történtek után gázszivárgást észleltek, ami a mentési munkálatokat is megnehezítette - írja a Maszol.

A román turisták a 25 éves Georgiana, vőlegénye Cosmin, valamint a 26 éves Simona voltak. Hétfőn érkeztek Németországba nyaralni, mielőtt a pár nyáron összeházasodott volna. Cosmin éppen fájdalomcsillapítót vásárolt párjának, amikor az épület összeomlott - a fiatal férfi már csak a romokhoz tért vissza.

Remélem, hogy még élnek. De szerintem az esély már csak egy százalék. Pár percre mentem ki, aztán hallottam a robbanást. Tíz éve vagyunk együtt. Mit is mondhatnék még

- nyilatkozta Cosmin.

 

