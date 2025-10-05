Ázsia ExpresszSallai NóraKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
Eddig tudták titokban tartani, öszeházasodott a világbajnok álompár, itt vannak az első fotók

Nádas Bence
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 05. 09:38
Kiss Blankavilágbajnok
Nagy volt az ünnep a magyar kajakos társadalomban. Szeptemberben összeházasodott az álompár, Nádas Bence és Kiss Blanka.

Örökre együtt az álompár, összekötötte életét két világbajnok magyar sportoló. Nádas Bence és Kiss Blanka világbajnok kajakosok szeptemberben mondták a boldogító igent. Közösségi oldalukon most osztottak meg fotókat a nagy napról.

Összeházasodott az álompár
Összeházasodott az álompár Fotó: Natalia Deriabina / Shutterstock

Nádas Bence korábban a magyar szövetség videójában beszélt arról, mit is jelent számára szerelme.

"Megtaláltam egy párt, aki adott esetben magamnál is fontosabb. Sokat segített abban, hogy az életfelfogásom is megváltozzon"

- mondta az olimpiai ezüstérmes Bence.

Bence most egy mondattal jellemezte házasságuk napját:

Életünk legboldogabb napja. 

 

Videón az álompár, Nádas Bence és Kiss Blanka

Az alábbi videóban Blanka kiemelte, párjától a profizmust és a türelmet kapta.

