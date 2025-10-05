Eddig tudták titokban tartani, öszeházasodott a világbajnok álompár, itt vannak az első fotók

Örökre együtt az álompár, összekötötte életét két világbajnok magyar sportoló. Nádas Bence és Kiss Blanka világbajnok kajakosok szeptemberben mondták a boldogító igent. Közösségi oldalukon most osztottak meg fotókat a nagy napról.

Összeházasodott az álompár Fotó: Natalia Deriabina / Shutterstock

Nádas Bence korábban a magyar szövetség videójában beszélt arról, mit is jelent számára szerelme.

"Megtaláltam egy párt, aki adott esetben magamnál is fontosabb. Sokat segített abban, hogy az életfelfogásom is megváltozzon"

- mondta az olimpiai ezüstérmes Bence.

Bence most egy mondattal jellemezte házasságuk napját:

Életünk legboldogabb napja.

Videón az álompár, Nádas Bence és Kiss Blanka

Az alábbi videóban Blanka kiemelte, párjától a profizmust és a türelmet kapta.