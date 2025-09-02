„Nagy nekünk a kecó” – 250 millióért bárki megveheti Bódi Gusztiék kacsalábon forgó luxusotthonát – fotók a csodaotthonról

Bódi Guszti és Bódi Margó 50 éve élnek boldog, kiegyensúlyozott házasságban. Ebből 3 évtizedet Budapest egyik legcsendesebb részén, a XX. kerületben, Pesterzsébeten töltötték, egy olyan hatalmas házban, aminek mindenki csak a csodájára járt. Egy korszak azonban most lezárul!
A Bors birtokába jutott információk alapján ugyanis Bódi Gusztiék meghirdették a kacsalábon forgó, 239 négyzetméteres, 3 szintes luxusházat, amit annak idején saját kezűleg újítottak fel, és ezer szállal kötődnek hozzá. A hirdetés alapján a ház akár több generációnak is ideális lehet.
„A házat világos nagy terek, központi lokáció, és közel nulla fenntartási költség jellemzi. Az ingatlan a földszinten előtérből, nappaliból, konyhából, fürdőszobából és teraszból áll. Az emeleten 3 külön nyíló szoba, egy gardrób, egy fürdő és két terasz található. Az alagsor nappaliból, közlekedőből, konyhából, fürdőből és egy szauna helyiségből áll. A kertben található egy kb. 4 négyzetméteres faház és egy 3 autó számára kényelmes parkolást biztosító fedett gépkocsibeálló is. Az ingatlan teljeskörű felújítása, mely során a pergament tapéta és a márvány burkolat beépítésre került 2019-ben történt meg. Idén a fűtésrendszer korszerűsítéseként a meglévő kondenzációs kazán mellé egy villanykazán is beépítésre kerül, illetve be lett építve egy 31 panelból álló saját napelem park, ami a ház teljes energiaszükségletét képes fedezni. Extrák: minőségi anyagfelhasználás, prémium kivitelezés – körbenapozottság – zöldövezeti, extra csöndes mellékutca lokáció – gépesített konyha – több generáció számára is alkalmas élettér – azonnal költözhető” – áll a hirdetés szövegében, néhány lenyűgöző fotó társaságában.
No, de mégis mennyi az annyi? Nos, az 5 szobás, minden igényt kielégítő luxusház, amiben még szauna is található, nem kevesebb mint 249,8 millió forintba kerül.
A Bors az ingatlanostól megtudta azt is, hogy a házra már akadt érdeklődő, ám foglalót egyelőre senki nem fizetett. Valamint, ha valakinek megtetszenek a Bódi-család díszes bútorai, akkor akár azokkal együtt is övé lehet a mesés ingatlan.
A Bors természetesen megkereste Bódi Gusztit is, aki őszintén elmondta, miért döntöttek a kacsalábon forgó ház eladása mellett. Margóval együtt egész egyszerűen úgy érzik, hogy túl nagy kettejüknek a 239 négyzetméteres ház, ahol akár napokra el tudnának bújni egymás elől.
„Nagyon nagy nekünk kettőnknek, kirepültek a gyerekek. Semmi más célja nincs a hirdetésnek, csak annyi, hogy tényleg nagy nekünk a kecó, és egy kisebb házba szeretnénk költözni, vagy egy kisebbet szeretnénk venni. Ugyanitt a gyerekek mellett szeretnénk valamelyik utcában venni valamit, de még csak most tettük fel a hirdetést. Nem sürgős a dolog, de szeretnénk eladni, igen.
Már harminc éve itt élünk, minden cserepet mi csináltunk, a kétkezi munkánk benne van, de tényleg nagy nekünk
– kezdte a Borsnak Bódi Guszti, aki tisztában van vele, hogy egy nem mindennapi házat árul, így bízik benne, hogy az új tulajdonos méltó lesz az ingatlanhoz.
„Aki ennyi pénzt kifizet, az már nem lehet egy bárki. Nincs mit ezen gondolkodni, ha jön a vevő, akkor el kell adni. Aki megszereti, ugyanannyira fogja szeretni, mint mi. Ha nem lenne ilyen nagy, fel se merülne bennünk, hogy eladjuk, hiszen a gyerekek innen repültek ki. Mondtuk nekik is, hogy költözzön be valamelyik, de ők olyat építenek, ami az ő ízlésüknek megfelel. Mi egy 80-100 négyzetméteres házban gondolkodtunk most, kettőnknek az lenne a legideálisabb” – árulta el Bódi Margó férje.
Vajon hol kezd majd új életet a közkedvelt énekes házaspár?
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.