„Nagy nekünk a kecó” – 250 millióért bárki megveheti Bódi Gusztiék kacsalábon forgó luxusotthonát – fotók a csodaotthonról

Bódi Guszti és Bódi Margó 50 éve élnek boldog, kiegyensúlyozott házasságban. Ebből 3 évtizedet Budapest egyik legcsendesebb részén, a XX. kerületben, Pesterzsébeten töltötték, egy olyan hatalmas házban, aminek mindenki csak a csodájára járt. Egy korszak azonban most lezárul!

Bódi Guszti felesége, Margó oldalán egy kisebb otthont keres, ha elkelt a ház (Fotó: archív / hot! magazin)

A Bors birtokába jutott információk alapján ugyanis Bódi Gusztiék meghirdették a kacsalábon forgó, 239 négyzetméteres, 3 szintes luxusházat, amit annak idején saját kezűleg újítottak fel, és ezer szállal kötődnek hozzá. A hirdetés alapján a ház akár több generációnak is ideális lehet.

„A házat világos nagy terek, központi lokáció, és közel nulla fenntartási költség jellemzi. Az ingatlan a földszinten előtérből, nappaliból, konyhából, fürdőszobából és teraszból áll. Az emeleten 3 külön nyíló szoba, egy gardrób, egy fürdő és két terasz található. Az alagsor nappaliból, közlekedőből, konyhából, fürdőből és egy szauna helyiségből áll. A kertben található egy kb. 4 négyzetméteres faház és egy 3 autó számára kényelmes parkolást biztosító fedett gépkocsibeálló is. Az ingatlan teljeskörű felújítása, mely során a pergament tapéta és a márvány burkolat beépítésre került 2019-ben történt meg. Idén a fűtésrendszer korszerűsítéseként a meglévő kondenzációs kazán mellé egy villanykazán is beépítésre kerül, illetve be lett építve egy 31 panelból álló saját napelem park, ami a ház teljes energiaszükségletét képes fedezni. Extrák: minőségi anyagfelhasználás, prémium kivitelezés – körbenapozottság – zöldövezeti, extra csöndes mellékutca lokáció – gépesített konyha – több generáció számára is alkalmas élettér – azonnal költözhető” – áll a hirdetés szövegében, néhány lenyűgöző fotó társaságában.

Bódi Guszti unokái is imádják a pesterzsébeti házat (Fotó: www.ingatlan.posztolom.com)

No, de mégis mennyi az annyi? Nos, az 5 szobás, minden igényt kielégítő luxusház, amiben még szauna is található, nem kevesebb mint 249,8 millió forintba kerül.

Bódi Guszti gyerekei kirepültek már, így a ház túl nagy kettejüknek, Margóval (Forrás: ingatlan.posztolom.com)

A Bors az ingatlanostól megtudta azt is, hogy a házra már akadt érdeklődő, ám foglalót egyelőre senki nem fizetett. Valamint, ha valakinek megtetszenek a Bódi-család díszes bútorai, akkor akár azokkal együtt is övé lehet a mesés ingatlan.