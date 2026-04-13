Megszületett Novák Heni második gyermeke, különleges nevet kapott a pici

Újabb csodás fejezet kezdődött Novák Heni életében, akit a hazai közönség leginkább a Jóban Rosszban Lindájaként ismert meg. A színésznő három éven át szerepelt a népszerű sorozatban, majd később magánélete miatt is reflektorfénybe került, amikor Noszály Sándor feleségeként az Egyesült Államokba költözött.

Novák Heni és vőlegénye még egy kislányt köszönt a családban Fotó: archív / hot! magazin

Novák Heni aranyos képpel jelentette be kislánya érkezését

Bár a házasságuk véget ért, a szerelem újra rátalált, és ma már boldog családi életet él. Az egykori sorozatsztár azóta is Amerikában él, sikeres üzletasszonyként, és immár kétgyermekes édesanya lett. A napokban hatalmas örömhírt osztott meg, április elején megszületett második kislánya. A nagy bejelentést egy megható Instagram-poszttal tette közzé.

A fotókon a két testvér látható, ahogy egyforma pizsamában, egymás mellett pihennek, a látvány annyira édes, hogy a rajongók szó szerint elolvadtak tőle. A lapozható képek között még több bájos pillanat is feltűnik a család életéből.

A pici különleges nevet kapott, szülei Kianának nevezték el, testvére pedig a Kingsley nevet viseli. Novák Heni és vőlegénye, Jason láthatóan nem is lehetnének boldogabbak és most már négyen élvezik a családi idillt.