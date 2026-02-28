"Elvágtam a köldökzsinórt" – Gólyahír: Megszületett Henry Kettner kislánya! A boldog édesapa megszólalt a Borsnak

Megszületett Henry Kettner gyermeke, Ella Léda. A tartalomgyártó és felesége életük legboldogabb időszakába léptek. Az újdonsült szülők kicsattannak a boldogságtól. A sztárapuka a Borsnak számolt be először kislánya érkezéséről.

Henry Kettner örömmel számolt be a hírről, miszerint megszületett első gyermeke (Fotó: Markovics Gábor)

Henry Kettner párja életet adott első gyermeküknek

Henry Kettner és felesége kedden hozták haza gyönyörű kislányukat a kórházból, örömük jelenleg nem ismer határokat.

Szerencsére sok segítséget kapunk, a két nagyszülő velünk van és mindenben számíthatunk rájuk

– mesélte a YouTuber.

Az internetes tartalomgyártó boldogan mesélt a szülés pillanatáról is, amely élete legkülönlegesebb élményévé vált.

"Szerencsére minden rendben volt a szülés során. Én két hetet készülök nagyjából egy vérvételre, annyira nem bírom a tűt és a vért, de bent voltam a szülésen, sőt el is vágtam a köldökzsinórt. Az első két éjszaka természetesen fárasztó volt, de azóta is kiráz a hideg, ha arra gondolok, hogy hazamegyek és felemelhetem a kislányomat."



Gyönyörű nevet választottak

Henry Kettner és párja nehezen jutottak dűlőre a névválasztást illetően, végül azonban egy igazán különleges névkombináció mellett döntöttek: Kislányukat Ella Lédának keresztelték.

A teljes neve Ella Léda. A névválasztás mindig egy nehéz dolog, ha kitaláltunk egy nevet és elmondtuk az egyik nagyszülőnek azt, mondták: „Ne! Így hívják a szomszéd lányát.” Kitaláltunk egy másik nevet, azt a másik nagyszülő vétózta meg egy hasonló indokkal, úgyhogy azt csináltuk, hogy kitaláltuk az Ella Léda nevet, titokban tartottuk és csak a kórházi látogatás során tudták meg a rokonok, hogy ez lesz a teljes név.

Henry Kettner apasággal kapcsolatos félelmei azonnal elillantak, ahogy kezében tartotta gyermekét (Fotó: Markovics Gábor)

Henry Kettner lánya mindent megváltoztatott

A szülők a boldogságon kívül egy nagy adag izgalommal és aggodalommal tértek haza a kórházból, mára azonban minden kételyük elillant.

Izgultunk, amikor hazamehettünk, hogy mi lesz, hiszen mégis csak első gyerek, nem csináltunk még ilyet, viszont ez annyira ösztönből jön. Azt kell, hogy mondjam sokkal könnyebb otthon, mint a kórházban volt. Valahogy Léda egyből érezte, hogy otthon van és sokkal nyugodtabb lett. Nem sokat sír, evés után egyből tud aludni, úgyhogy hála Istennek minden rendben van és Rebekával imádjuk a szülőség minden pillanatát

– nyilatkozta boldogan a sztárapuka lapunknak.