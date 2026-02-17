Gólyahír: megszületett Megyeri Csilla gyermeke

Kilenc hónap után elérkezett a nagy pillanat: megszületett Megyeri Csilla gyermeke.

Megszületett Megyeri Csilla gyermeke Fotó: Schnürlein Zsuzsanna

Mit tudunk Megyeri Csilla gyermekéről?

A műsorvezető az Instagramon tette közzé a hírt: bejegyzését egy fekete-fehér képpel kezdte kis családjáról. A kislány 2026. február 12-én született, 17 órás vajúdás után, és Csilla elmondása szerint ez volt életük legerősebb és legszebb közös élménye.

A szülők a kislány teljes nevét is nyilvánosságra hozták: Sarciá Alessia Adriana. Csilla még a baba adatait is megosztotta: az egészséges kislány 3995 grammal és 54 centiméteresen született, pontosan 14:29-kor.

Korábban a kismama elárulta, hogy nem igazán fél a szüléstől, bár biztos volt benne, hogy amikor elfolyik a magzatvize, „rá jön majd a frász”, de inkább kíváncsiság lapult benne.

Uramisten, mit fogok csinálni vele? Jól fogom csinálni? Jönnek majd az anyai ösztönök?

– mondta, amikor arról beszélt, milyen érzések kavarognak benne az első pillanatokkal kapcsolatban.

Már régóta eltervezték, hogy kedvese, Nicola Sarciá is mellette lesz a szülés közben – és ez így is történt. Az apuka a szülőszobában végig az anyuka mellett volt, sőt, a közös képeken már a gyermekükkel együtt is láthatjuk őt.