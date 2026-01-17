Titokban megműttette az orrát T. Danny? – Egy rejtélyes fotó miatt felrobbant az internet

Talán nincs még egy olyan celeb-testrész az országban, mint a drogbotrányba keveredett T. Danny, azaz Telegdy Dániel orra, amin az elmúlt időszakban számos felületen csámcsogtak a rajongók és a rosszakarók egyaránt. A pletykákat csak táplálta, hogy az énekes az utóbbi időben csak és kizárólag maszkban volt hajlandó mutatkozni.
T. Danny a fényképen fekete kapucniban, és az el nem hagyható maszkban látható, visszafogott, szinte rejtőzködő megjelenésével táptalajt adva vadabbnál vadabb találgatásoknak. Ám ha jobban megfigyeljük a képet, a maszk alatt egy ragtapasz széle látszik, ami azonnal beindította a pletykagépezetet. Vajon csak egy véletlen részlet, vagy egy tudatosan eltitkolt beavatkozás nyoma látható?
Sokak szerint nem kizárt, hogy T. Danny orrműtéten esett át, akár esztétikai, akár egészségügyi okokból. Mások arra tippelnek, hogy megunhatta a maszk használatát, és szeretne visszatérni az eredeti kinézetéhez.
Dani egyelőre nem erősítette meg, de nem is cáfolt rá a feltételezésre. Semmilyen magyarázatot nem kaphattunk a képen látható részletre, és nyilvánosan sem reagált a felmerült kérdésekre sem. A sztárra jellemző módon ezúttal is megtartotta a kartávolságot a témától, ami viszont csak még több kérdést eredményezett. Felmerülhet természetesen az is, hogy egy teljesen hétköznapi dolog következménye a maszk alól kikandikáló ragtapasz. T. Danny az utóbbi időben igencsak rászolgált arra, hogy egy egyszerű fénykép is beindítsa a rajongók fantáziáját, és elszabaduljanak a pletykák. Ameddig az énekes nem árulja el, hogy mi áll a rejtélyes ragtapasz és az állandó maszkviselés hátterében, addig a kérdést továbbra is a rajongók fantáziája válaszolja csak meg.
