Átadták a megújult Citadellát: Kovács Ákos megható pillanatokat szerzett a megnyitón

Különleges eseménynek adott otthont húsvét vasárnap a Citadella: a több éven át tartó felújítás után ismét megnyitotta kapuit a nagyközönség előtt a Gellért-hegy tetején álló ikonikus erőd. A húsvét vasárnapi ünnepségen Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor adta át hivatalosan a megújult Citadellát, amely nemcsak a panorámájával, hanem az ünnepélyes megnyitó hangulatával is lenyűgözte az érkezőket. Az esemény egyik legemlékezetesebb pillanatát pedig kétségtelenül Kovács Ákos fellépése jelentette.
A megnyitó alkalmából az énekes az Ember maradj című dalt adta elő elsőként, amely mélyen megérintette a közönséget. A jelenlévők szinte lélegzet visszafojtva hallgatták az előadást, amely egyszerre volt felemelő és megható. Sokan már az első hangok után érezték, hogy különleges pillanatnak lehetnek a részesei. Ákos hangja betöltötte a teret, és a dal üzenete – amely az emberségről és az összetartozásról szól – különösen erősen hatott a történelmi jelentőségű helyszínen. A közönség hatalmas tapssal jutalmazta az előadást, sokak szerint a megnyitó egyik legszebb momentuma volt. Aztán a hangulat fokozásaként érkeztek a Fel a szívekkel, az Alig hitted, a Hazatalál című slágerek.
A felújított Citadella hosszú időn át zárva volt a látogatók előtt. A mostani átalakításoknak köszönhetően azonban teljesen új arculatot kapott, és egy olyan nyitott, modern közösségi térré vált, amely egyszerre kínál pihenési lehetőséget és különleges élményt a látogatóknak.
A fejlesztés egyik leglátványosabb eleme, hogy jelentősen megnőtt a zöldterület: a korábbi állapothoz képest mintegy másfélszer akkora lett. Az erőd falain belül egy több mint hatezer négyzetméteres parkot alakítottak ki, ahol a sétálók a város egyik legszebb panorámáját élvezhetik. A területen kávézó, ajándékbolt és közösségi terek is helyet kaptak, így a Citadella immár nem csupán történelmi emlékhely, hanem valódi találkozópont is lett.
A felújítás során az volt a cél, hogy a korábban zárt erőd sokkal szabadabban bejárható legyen. Ennek érdekében több ponton megnyitották a falakat, így a látogatók könnyebben közlekedhetnek a területen. A keleti oldalon például egy impozáns lépcsősor vezet fel, amely közvetlen kapcsolatot teremt a Szabadság-szobor környékével, és onnan egyenesen az udvarba és a parkba lehet jutni.
A megújulás mögött álló tervezői koncepciót Taraczky Dániel, az art1st design studio vezető tervezője dolgozta ki. A cél az volt, hogy az épületegyüttes egyszerre idézze fel a történelem súlyos pillanatait, ugyanakkor azt is, hogy az elnyomás jelképeiből miként válhat egy szabadon látogatható, közösségi tér.
A húsvéti megnyitó így nemcsak egy felújított műemlék átadásáról szólt, hanem arról is, hogy Budapest egyik legjellegzetesebb pontja újra a városlakók és a turisták közös találkozóhelyévé válhat. A rendezvény hangulatát pedig kétségtelenül az emelte a legmagasabbra, amikor Kovács Ákos elénekelte az eseményhez illő dalait – olyan pillanatokat teremtve, amelyre a résztvevők még sokáig emlékezni fognak.
