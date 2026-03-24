Kovács Ákos: „Benne volt a levegőben, hogy jön a balhé”

A Maxima legújabb adásának a vendége Kovács Ákos volt. A zenész sok más mellett kifejtette, hosszú békeidőn vagyunk túl, amelyben kicsit eltunyultunk. Túlságosan elkényeztettük a gyerekeinket, felnőtt egy generáció, amely már attól ideg-összeroppanást kap, ha nem jó a wifi, noha hamar úgy alakulhat az élet, hogy nem ez lesz a legnagyobb problémánk - írja a Mandiner.

Kovács Ákos a Maximában / Fotó: Youtube

Ákos 2021-ben kiadott dala, Az utolsó békeév is szóba került, ami mai szemmel nézve félelmetesen profetikusnak bizonyult:

„Benne volt a levegőben, hogy jön a balhé.

Hozzátette, hogy bár nem szeretne a vátesz szerepében tetszelegni, de egyetért Latinovics Zoltánnal, aki azt mondta, hogy mindig a költőkre hallgassunk, ha a ránk váró események előszelét meg akarjuk érezni, mert az ő antennájuk érzékenyebb.

Remélem, ez rólam is elmondható, de nem vagyok büszke rá, hogy megvalósult a jóslatom, sokkal inkább sajnálattal tölt el.

Ákos visszaemlékezett arra is, hogy amikor 2021 decemberében úgy fogalmazott,

majd akkor lesz béke, ha az amerikaiak úgy akarják,

rengeteg indulatos komment kapott, amelyek azóta nagyon rosszul öregedtek. Lehülyézték, vagy azzal támadták, hogy feleslegesen kelti a feszültséget. Majd négy hónapra rá kirobbant az orosz–ukrán háború.

