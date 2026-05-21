A rendőrök is elbúcsúztatták: így hagyta el Budapestet Samu, az elefánt

Mint ahogy arról korábban már beszámoltunk, Samu, a budapestiek kedvenc elefántja elhagyta a fővárost, hogy új lakhelyére a Veszprémi Állatkertbe költözzön. Szerencsére a szállítás teljesen problémamentesen zajlott, az állat megérkezett az új otthonába.

A rendőrök is részt vettek Samu, az elefántbika szállításában Fotó: Fotó: Gé (illusztráció)

Így hagyta el Budapestet Samu, az elefánt

Ez pedig köszönhető a rendőröknek is, akik szintén segítettek abban, hogy az állat rendben leérkezzen Veszprémbe. A BRFK Budapesti Rendőr-főkapitányság a közösségi oldalán több fotót is mutattak arról, hogyan működtek közre az ötéves elefántbika szállításánál.

Csak nem hagyhatjuk, hogy Samu a fővárosi forgalomban töltse az elefántléptékben számolva is értékes idejét! A BRFK Közlekedésrendészeti Főosztálya rendőri felvezetéssel segítette az ötéves elefántbika szállítását, hogy minél gördülékenyebben hagyhassa el a fővárost új otthona, a Veszprémi Állatkert felé. Sok szerencsét kívánunk Samunak az új legénycsapatban! Samu felnövéstörténetéről, a búcsúról és arról, miért kellett új otthonba költöznie, a Fővárosi Állat- és Növénykert oldalán olvashattok

- írják a posztjukban.

Íme a fotók: