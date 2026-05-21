Scherer PéterKincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
22°C Székesfehérvár

Konstantin névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

A rendőrök is elbúcsúztatták: így hagyta el Budapestet Samu, az elefánt

elefánt
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 21. 18:50
Samuveszprémi állatkertfővárosi állatkert
A rendőrség a közösségi oldalán mutatta meg a fotókat! Így búcsúzott Budapesttől Samu, az elefánt.

Mint ahogy arról korábban már beszámoltunk, Samu, a budapestiek kedvenc elefántja elhagyta a fővárost, hogy új lakhelyére a Veszprémi Állatkertbe költözzön. Szerencsére a szállítás teljesen problémamentesen zajlott, az állat megérkezett az új otthonába.

rendőrség
A rendőrök is részt vettek Samu, az elefántbika szállításában Fotó: Fotó: Gé (illusztráció)

Így hagyta el Budapestet Samu, az elefánt

Ez pedig köszönhető a rendőröknek is, akik szintén segítettek abban, hogy az állat rendben leérkezzen Veszprémbe. A BRFK Budapesti Rendőr-főkapitányság a közösségi oldalán több fotót is mutattak arról, hogyan működtek közre az ötéves elefántbika szállításánál.

Csak nem hagyhatjuk, hogy Samu a fővárosi forgalomban töltse az elefántléptékben számolva is értékes idejét! A BRFK Közlekedésrendészeti Főosztálya rendőri felvezetéssel segítette az ötéves elefántbika szállítását, hogy minél gördülékenyebben hagyhassa el a fővárost új otthona, a Veszprémi Állatkert felé. Sok szerencsét kívánunk Samunak az új legénycsapatban! Samu felnövéstörténetéről, a búcsúról és arról, miért kellett új otthonba költöznie, a Fővárosi Állat- és Növénykert oldalán olvashattok

- írják a posztjukban.

Íme a fotók:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu