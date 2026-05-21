Szerelemféltés miatt halt meg egy ártatlan férfi Nyírpilisen

Nyírpilisen egymásnak esett egy 16 és egy 20 éves nő, akik először csak veszekedtek egymással, majd az eset dulakodássá fajult. Mindez szerelemféltés miatt történt. A vita olyannyira hangos volt, hogy azt a szomszéd is meghallotta, aki megpróbálta szétválasztani a lányokat, azonban ez nem sikerült, sőt a férfi belehalt abba, hogy segíteni akart a fiataloknak.
Miután a szomszédban fát vágó férfi meghallotta, ahogy a két lány dulakodik egymással, mert a 20 éves nő azzal vádolta 16 éves barátnőjét, hogy az elszerette a párját. A férfi közéjük állt, hogy szétválassza őket. Azonban ekkor a 20 éves úgy meglökte őt, hogy hanyatt vágódott és meghalt.
A 27 éves férfi sógornője, aki végig nézte az esetet, a Tényeknek elmondta, hogy veje a lépcsőn, az ajtónál állt, mikor neki rontott a 20 éves nő és teljes erőből meglökte.
Lili megfogta vállát, majd nagyon csúnyán meglökte. Ekkor eszméletlenül a földre esett, először azt hittük csak elájult, aztán láttuk, hogy meghalt.
– mesélte a férfi sógornője, aki azonnal mentőt hívott, akik megpróbálták újraéleszteni, azonban az életét már nem lehetett megmenteni.
A vejét gyászoló nő sokkot kapott és azonnal segítségért kiabált. Azt akarta, hogy élettársa azonnal jöjjön haza a munkahelyéről.
A rendőrség eljárást indított az ügyben, jelenleg a boncolási eredményt várják. Ettől függ ugyanis, hogy halált okozó testi sértés miatt indul-e nyomozás.
