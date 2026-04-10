Balázs Klári vallomása: „Gyuri híresen hiú”

A lehető legnagyobb megtiszteltetés érte Korda Györgyöt és Balázs Klárit, az énekes házaspárról domborművet készítettek, amit a főváros egyik legforgalmasabb helyére, a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren avattak fel április 8-án. Az országosan ismert és elismert házaspár a Borsnak nyilatkozott a rendkívüli rendezvényen.

Korda György és Balázs Klári a reptéren lett megörökítve: domborművet kapott az énekes házaspár (Fotó: Szabolcs László)

„Büszke vagyok rá, hogy mi ott vagyunk a falon”

A különleges domborművet Kontur András szobrászművész készítette, a keze munkáját pedig alig győzte dicsérni Korda György és Balázs Klári. Az énekesnő elmondta:

„Szerintem nagyon szép lett. Ezt nem úgy kell nézni, mint egy festményt vagy színes fotót: ezt a művész a saját kezével faragta ki, alakította ki a szemformánkat, a ráncainkat: amire egyébként büszkék vagyunk, mert van akinek nincs ideje megráncosodni – ezért dolgozik az ember, hogy legyen. Nekem nagyon tetszik, büszke vagyok rá, hogy mi ott vagyunk a falon, és igaza lesz Bradányi Iván szövegírónak: »A világ együtt fogja tudni a nevünk, barátok amíg élünk«” – idézték immár közösen szavalva a strófát.

Ritkán ér ekkora megtiszteltetés egy előadót, a Korda házaspár büszkébb nem is lehetne (Fotó: Szabolcs László)

Korda György: „Kicsit több hajat varázsolhatott volna nekem”

Míg Balázs Klári nem bánta, hogy arcuk hűen, egy-egy bölcsességet és sok évtizednyi munkát szimbolizáló ránccal lett tarkítva, addig Korda György mókásan sérelmezett egy részletet.

„Gyuri híresen hiú…” – nevetett Klári, mire Korda György vette át a szót:

„Azt mondtam a művésznek: kicsit több hajat varázsolhatott volna nekem! De ez is csak vicc. Ennél nagyobb kitüntetést nem lehet kapni. Ilyen megtiszteltetés élő előadót nem nagyon ért még. Legfeljebb posztumusz...”

„De az meg már kit érdekel?” – vágta rá nevetve Balázs Klári.

Több évtizedes munkájuk és szerelmük is abszolút példaértékű az ország számára (Fotó: Szabolcs László / Bors)

A házaspár elárulta, a domborműhöz fogható műalkotásban még nem részesültek, azonban sok rajongói alkotást kaptak már. Korda György, aki korábban arról beszélt, hogy ígéretet tett Orbán Viktornak arra, hogy 90 évesen is énekelni fog a színpadon, elárulta:

„Rengeteg rajzot kaptunk már, különösen a gyerekek szeretnek lerajzolni minket, csuda jó dolgokat kapunk. De ott vagyunk a bélyegen, sőt, még nyakkendő is készült az arcképünkkel.”