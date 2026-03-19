Ezt ígérte meg Korda György Orbán Viktornak: „Ehhez persze a jószerencsére és a Jóisten segítségére is szükségem lesz”

Korda György elképesztő megtiszteltetésben részesült múlt héten: Máté Péter-díjat vehetett át. Több mint hat évtizede szerepel már a zenei életben, s még nem is tervezi letenni a lantot. Még Orbán Viktornak is ígéretet tett arra, hogy legalább három évig színpadon szórakoztatja majd a nagyérdeműt.

Korda György Máté Péter-díjat vehetett át március 13-án a Pesti Vigadóban (Fotó: Mirkó István)

A magyar tánczene egyik legkiemelkedőbb alakja a múlt héten tehát Máté Péter-díjat vett át, de több mint fél évszázados pályafutását megannyi módon elismerték már. Hamarosan pedig különleges megtiszteltetésben részesül feleségével, Balázs Klárival:

„Olyasmiben lesz részünk, amiben nem sokaknak! Mellszobrot állítanak rólunk a reptéren! Ez talán az első eset, hogy élő előadónak állítsanak szobrot. Nagyon boldogok vagyunk, nap mint nap megtapasztaljuk a közönség szeretetét” – vélekedett a Borsnak nyilatkozva az énekes, akinek megannyi slágere közül a Reptér című dala különösen nagy népszerűségnek örvend napjainkban is.

Balázs Klári és Korda György koncertjei ma is teltházasak, a rajongók ennyi évtized után is imádják a házaspárt! (Fotó: CsKriszta/Mediaworks)

A közönség pedig valóban szereti őket és szomjazza a zenéjüket!

Tavaly hetven fellépésünk volt! Az egy-másfél órás koncerteket gond nélkül bírom, de bajban lennék, ha négy-ötszáz métert le kéne futnom. Erre mondjuk szerencsére már nem kérnek meg

– nevetett az előadó, majd hozzátette:

Megígértem a miniszterelnök úrnak, hogy 90 évesen is a színpadon fogok állni! Ehhez persze a jószerencsére és a Jóisten segítségére is szükségem lesz. Úgy mondanám, hogy nincs öt évre előre terv, de terv van. Ameddig lehet, szeretnénk örömet okozni a közönségnek a színpadon állva

– nyugtázta mosolyogva az idén januárban 87. születésnapját ünneplő élő legendának számító énekes.

@borsonline Balázs Klári intim titkokat árult el Korda Györgyről A Játékszínben jártunk, pontosabban a Kockahas premierjén, ahol kiderült, bizony Korda Györgynek is izmos hasa volt fiatalon. #bors #kordagyörgy #balázsklári #kockahas #énekes #amerika ♬ eredeti hang – Bors - Bors

Balázs Klári műtéte után már jól van

Korda György és Balázs Klári sülve-főve együtt van, így sokan furcsállták is, hogy a Fonogram- és EMeRTon-díjas énekesnő nem volt ott a Pesti Vigadóban a díjkiosztón. Nem sokkal később kiderült, Balázs Klári műtéten esett át, aminek részleteivel kapcsolatban diszkrét maradt, de a Borsnak hétvégén azért elárulta: