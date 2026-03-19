BékemenetUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
13°C Székesfehérvár

József, Bánk névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Ezt ígérte meg Korda György Orbán Viktornak: „Ehhez persze a jószerencsére és a Jóisten segítségére is szükségem lesz”

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 19. 14:30
Balázs KlárikoncertKorda György
Elképesztő karrier és még közel sincs vége! Korda György nem akármilyen ígéretet tett a miniszterelnöknek.
A szerző cikkei

Korda György elképesztő megtiszteltetésben részesült múlt héten: Máté Péter-díjat vehetett át. Több mint hat évtizede szerepel már a zenei életben, s még nem is tervezi letenni a lantot. Még Orbán Viktornak is ígéretet tett arra, hogy legalább három évig színpadon szórakoztatja majd a nagyérdeműt.

Korda György Máté Péter-díjat kapott
Korda György Máté Péter-díjat vehetett át március 13-án a Pesti Vigadóban (Fotó: Mirkó István)
Korda György ígéretet tett Orbán Viktornak 

A magyar tánczene egyik legkiemelkedőbb alakja a múlt héten tehát Máté Péter-díjat vett át, de több mint fél évszázados pályafutását megannyi módon elismerték már. Hamarosan pedig különleges megtiszteltetésben részesül feleségével, Balázs Klárival:

Olyasmiben lesz részünk, amiben nem sokaknak! Mellszobrot állítanak rólunk a reptéren! Ez talán az első eset, hogy élő előadónak állítsanak szobrot. Nagyon boldogok vagyunk, nap mint nap megtapasztaljuk a közönség szeretetét – vélekedett a Borsnak nyilatkozva az énekes, akinek megannyi slágere közül a Reptér című dala különösen nagy népszerűségnek örvend napjainkban is.

Balázs Klári és Korda György koncertjei ma is teltházasak, a rajongók ennyi évtized után is imádják a házaspárt! (Fotó: CsKriszta/Mediaworks)

A közönség pedig valóban szereti őket és szomjazza a zenéjüket!

Tavaly hetven fellépésünk volt! Az egy-másfél órás koncerteket gond nélkül bírom, de bajban lennék, ha négy-ötszáz métert le kéne futnom. Erre mondjuk szerencsére már nem kérnek meg

– nevetett az előadó, majd hozzátette:

Megígértem a miniszterelnök úrnak, hogy 90 évesen is a színpadon fogok állni! Ehhez persze a jószerencsére és a Jóisten segítségére is szükségem lesz. Úgy mondanám, hogy nincs öt évre előre terv, de terv van. Ameddig lehet, szeretnénk örömet okozni a közönségnek a színpadon állva

 – nyugtázta mosolyogva az idén januárban 87. születésnapját ünneplő élő legendának számító énekes.

@borsonline

Balázs Klári intim titkokat árult el Korda Györgyről A Játékszínben jártunk, pontosabban a Kockahas premierjén, ahol kiderült, bizony Korda Györgynek is izmos hasa volt fiatalon. #bors #kordagyörgy #balázsklári #kockahas #énekes #amerika

♬ eredeti hang – Bors - Bors

Balázs Klári műtéte után már jól van

Korda György és Balázs Klári sülve-főve együtt van, így sokan furcsállták is, hogy a Fonogram- és EMeRTon-díjas énekesnő nem volt ott a Pesti Vigadóban a díjkiosztón. Nem sokkal később kiderült, Balázs Klári műtéten esett át, aminek részleteivel kapcsolatban diszkrét maradt, de a Borsnak hétvégén azért elárulta:

Nagyon jól vagyok, túl vagyok a műtéten, ami tervezett rutinműtét volt. Minden rendben volt, most még a kórházban vagyok, Gyuri itt van velem, hétfőn pedig már megyek is haza. Szerdán pedig egy nagyon fontos esemény lesz a Magyar Zene Házában, ahová mindenkit szeretettel várunk!” – utalt a március 18-i, Magyar Zene Házában tartott eseményükre. 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu