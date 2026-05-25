XIV. Leó pápa: a mesterséges intelligencia kordában tartás nélkül az emberiség jövőjét is veszélyeztetheti

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 25. 18:20
Beszédében kijelentette, hogy kordában kell tartani a technológiát. XIV. Leó pápa szigorúbb törvényeket követelt.
XIV. Leó pápa szerint a mesterséges intelligencia veszélyessé válhat, ha senki sem tartja kordában.

XIV. Leó pápa a mesterséges intelligenciáról is beszélt(Fotó: AFP)

A hétfőn mondott beszéde során a pápa a mai mesterséges intelligenciát a bibliai „Bábel tornyához” hasonlította. Elmondta, hogy a nagyvállalatok olyan technológiákat építenek, amelyek végül árthatnak az emberiségnek, ahelyett, hogy segítenék azt.

Kiemelte a katonaságban való alkalmazását és elmondta, hogy a technológiának a legszigorúbb etikai korlátozásokkal kell szembenéznie, ha ezekre a célokra akarják használják.

Azt is hozzátette, hogy a mesterséges intelligencia lassan megfoszthatja az emberiséget a méltóságtól, ha a társadalom túlságosan a hatékonyság, a sebesség és a profit megszállottjává válik. Beszédében rámutatott, hogy szigorúbb törvényekre, külső felügyeletre és a mesterséges intelligencia rendszereket fejlesztő vállalatok teljes elszámoltathatóságára van szükség.

A pápa többször is a mesterséges intelligenciát az emberiség egyik legnagyobb fenyegetéseként jellemezte. Ez a legújabb figyelmeztetés egyértelművé teszi, hogy azt szeretné, ha a kormányok és a technológiai vállalatok minél előbb lelassítanák a fejlődési folyamatát - írja az TMZ.

 

