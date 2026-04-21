„Hihetetlen, milyen gyorsan telik az idő…” - Így köszöntötte Köllő Babett a 16 éves lányát

Köllő Babett az utóbbi években számtalan műsorban szerepelt és rengeteg szakmai sikert ért el, de minden bizonnyal jócskán eltörpülnek az ezek által okozott örömök ahhoz képest, hogy mennyire boldoggá teszi őt a szeretett lánya, Milla, akivel nagyon szoros a kapcsolatuk.

Fotó: hot! magazin/DFP

Nagy nap a mai Köllő Babették életében, ugyanis 16 éves lett a lánya, ennek örömére pedig egy megható, nagyon szép posztot rakott ki a híresség, amiben Millának üzent és pár közös képet, emléket is megosztott – a fotók is bizonyítják, hogy mennyire jó és irigylésre méltó a kapcsolatuk, az üzenet pedig könnyedén könnyeket csal az ember szemébe.

Ma 16 éves lett a lányom ❤️

Hihetetlen, milyen gyorsan telik az idő… Tegnap még kicsi volt, ma pedig már egy csodálatos, okos és erős fiatal nő.

Büszke vagyok rád minden nap, és hálás, hogy az édesanyád lehetek.

Kívánom, hogy mindig kövesd az álmaidat, maradj ilyen kedves és bátor, és találd meg az utad az életben.

Boldog születésnapot, kincsem 🎂 @pankamilla5 ❤️A legnagyobb szerelem az életemben.

– írta az alább megtekinthető poszthoz Köllő Babett.