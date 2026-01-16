Dudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
Ez igen: észveszejtően szexi ruhában fotózták Köllő Babettet

Köllő Babett
2026. január 16.
A színésznő merész képpel jelentkezett be. Köllő Babett megmutatta alakját.
Bors
Köllő Babett ismét megdöbbentette követőit: merész képpel állt elő – a rajongói pedig a visszajelzések alapján nagyon hálásak voltak neki, hiszen csak úgy özönlöttek a dicséretek.

Köllő Babett merész képet osztott meg
Köllő Babett merész képet osztott meg 
Fotó: Szabolcs László

A színésznő ezúttal teljesen feketében borulva pózolt a kameráknak, ugyanis egy fekete, egyrészes ruhában mutatta meg alakját sötét fényekben és hangsúlyos sminkkel, miközben haja csillogott az arcára vetülő fényben.

Köllő Babett bejegyzése alatt azonnal hozzászólások tömege jelent meg: a követők tűz- és szívecske-emojikkal árasztották el a posztot, tökéletesen jellemezve a képet.

Így pózolt Köllő Babett:

 

