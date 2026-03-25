Köllő Babett a szerelemről vallott: „Szerintem hiba romantikus filmeket nézni”

Sosem egyszerű az ismerkedés: tele van bizonytalansággal, félreértésekkel és kisebb-nagyobb buktatókkal, amelyek miatt sokszor nehéz megtalálni az igazit. Köllő Babett pontosan tudja, milyen kihívásokkal jár ez az út, és azt is, hogy általában milyen hibákat követünk el.

Köllő Babett férje előtt idealizálta a férfiakat

Szerintem hiba romantikus filmeket nézni, mert azt vettem észre magamon, hogy akkor hirtelen sokat várok a férfiaktól. De az ismerkedés alatt nem szabad ezt tenni, hanem örülni kell minden kis apróságnak. Azt a hibát is elkövettem, amikor beleszerettem egy elképzelt képbe, ami egyébként nem is létezett. Miután ezzel az exemmel szakítottunk, a következő néhány évben mindenkit hozzá hasonlítottam. Vagyis nem hozzá, hanem ahhoz az idealizált képhez. Annyi hibát követünk el, amíg eljutunk az igazihoz!

– kezdte nevetve Babett a hot! magazinnak.

Köllő Babett szerint a szerelemben is racionálisnak kell lenni

A műsorvezető a szerelemben sem hagyta, hogy kizárólag az érzelmei vezessék. Mindig igyekezett megőrizni a racionális énjét is, hogy a döntéseit ne csak a szíve, hanem a józan esze is irányítsa.

„Hiszek a listaírásban. Hiszen ha az érzelmek el is vakítanak, egy lista mindig megmutatja, hogy előnyből vagy hátrányból van-e több. Szerintem a szerelemben is racionálisnak kell lenni. Én mindenképpen az vagyok. Például ha valaki hülyére vett, csak egyszer bocsátottam meg. Mindig úgy voltam vele, hogy hátha észhez tér az illető, és látja, hogy mit veszíthet. A másodiknál viszont kíméletlenül kiraktam mindenkit. A legnagyobb szerelem közepén is képes voltam azt mondani, hogy engem nem nézhet hülyének!” – árulta el Babett.

A műsorvezető szerint az önszeretet nélkülözhetetlen.

Sok barátnőmnek is azt tanácsolom, hogy írjon listát, és amikor már szinte csak negatívum van, azt mondom neki, hogy most jön az a pont, hogy elhagyjuk ezt az embert, mert nem lesz jobb sem egy, sem öt év múlva. Sokan azonban rávágják, hogy de hát szeretik az illetőt. Szerintem ez is nagy hiba, mert senki sem változik ekkorát, és végül csak éveket pazarolnak el valakire, aki meg sem érdemelte őket. Szerintem magunkat jobban kell szeretni, mint a partnerünket

- árulta el a magazinnak a szőke tévés.