Kocsis Alexandra nem szeretne olyan országban élni, amelynek nem Orbán Viktor a vezetője

Más turistának lenni, és más ebben az országban élni - erre mutatott rá Kocsis Alexandra a választás napján, amikor személyes tapasztalatait osztotta meg.

Egy hosszabb Instagram-bejegyzésben nyílt meg gondolatairól, kifejtve: több mint 20 országból beszélt barátokkal és ismerősökkel, és sok mindent tanult ezalatt. Elmondta, hogy teljesen más turistaként látogatni ide és más Magyarországon élni, pontosan ezért hangsúlyozta: számára ez a szavazás nem szerencsejáték.

Alexandra elárulta: ő nem hisz a „próbáljuk ki, mi lesz” típusú helyzetekben, mert vannak dolgok, amelyeket csak akkor ért meg az ember, amikor a másik oldalt is látja.

Számára ez már akkor eldőlt, amikor olyan helyen tartózkodott, ahol nem érezte magát biztonságban, és ahol fegyverek hangja töltötte meg a levegőt - ilyenkor mindig csak a hazatérésre vágyott.

Én éltem már olyan rendszerben is, ahol nem Orbán Viktor volt a miniszterelnök, és pontosan tudom, hogy abból nem kérek még egyszer

- írta.

Hozzátette, hogy szerinte most nagyon nagy a kockázat, és sokan ezt azért nem értik, mert nem éltek olyan helyen, ami nem biztonságos. Saját tapasztalatai alapján azonban látja, mit nem szeretne elveszíteni.