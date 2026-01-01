SzilveszterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Vitályos Eszter: 2026-ban Magyarország biztonsága a tét

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 01. 11:17
békeháborúvideó
Magyarország biztonsága a tét 2026-ban - jelentette ki a kormányszóvivő a kormány Facebook-oldalán csütörtökön közzétett újévi köszöntőjében.
Vitályos Eszter a videóüzenetben azt mondta: olyan kérdésekben kell majd döntenünk, amelyek alapvetően határozzák meg az életünket, és elég egy rossz döntés, minden megváltozhat.

Fotó: MW

Béke vagy háború? A magyarok országa vagy bevándorlók országa? Biztonság vagy veszély? Adócsökkentések vagy adóemelések? Rezsicsökkentés vagy rezsiemelés? Béremelések vagy megszorítások? Nemzeti oldal vagy baloldal? Nemzeti kormány vagy brüsszeli bábkormány?

- sorolta. Kiemelte: elkerülhetetlen lesz, hogy újra válasszunk, melyik úton szeretnénk továbbmenni.

A kormány nevében Vitályos Eszter arról biztosította a magyarokat, hogy a kormány az új évben is mindent megtesz azért, hogy Magyarországot megőrizzék békében és biztonságban a magyarok országának.

Egy olyan országnak, ahol a gyerekes családok, a nyugdíjasok, a fiatalok és a vállalkozások is biztonságban érezhetik magukat. Ahol nem luxus bekapcsolni az otthonokban a gázt és a villanyt. Ahol megbecsüljük az édesanyákat és az időseket, és megvédjük a fiainkat, a lányainkat. Ahol a magyarok pénzét nem mások háborújára, hanem a magyar gazdaság erősítésére, adócsökkentésekre és béremelésekre fordítjuk 

- fogalmazott.

A kormányszóvivő békés és boldog új évet kívánva hangsúlyozta: 2026-ban Magyarország a tét.

Vitályos Eszter: 2026-ban Magyarország biztonsága a tét 

