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Hatalmas csattanás rázta meg a Budai Várnegyedet: rendőröket gázolt el a Lánchídon át menekülő autós

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PUBLIKÁLÁS: 2026. június 10. 13:05
autós üldözéssofőr
Sérüléssel végződött az a belvárosi autós üldözés, melynek során egy sofőr motorosrendőröket tarolt le, majd egy rendőrautónak tolatott a Budai Várnegyedben.
Bors
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Akciófilmbe illő jelenetek zajlottak le szerda délelőtt Budapest szívében. Egy szabálytalan autós nemcsak, hogy fittyet hányt a rendőri jelzésekre, de menekülés közben motorosrendőröknek hajtott neki, majd egy rendőrautóba is beletolatott a Budai Várnegyedben. Az egyenruhások végül elfogták az ámokfutót.

Az ámokfutó még a rendőrautóba is gátlástalanul beletolatott, miután motoros rendőröket tarolt le a Várnegyedben
Az ámokfutó még a rendőrautóba is gátlástalanul beletolatott, miután motorosrendőröket tarolt le a Várnegyedben / Fotó: Észak-Magyarország (Képünk illusztráció)

Rendőrautóba tolatott bele a menekülő sofőr

A döbbenetes események június 10-én, délelőtt 10 óra 40 perc körül kezdődtek az Andrássy úton. A járőrök azért akartak megállítani egy autóst, mert szabálytalanul használta a buszsávot. A sofőrnek esze ágában sem volt engedelmeskedni: a gázpedálra taposott, és menekülni kezdett a belvároson át.

A Police.hu közlése szerint, az autós a Lánchídon keresztül egészen az I. kerületi Csónak utcáig jutott. 10 óra 50 perc körül frontálisan nekihajtott két motorosrendőrnek, majd egy mögé érkező rendőrautónak is nekitolatott.

Az egyenruhások végül sikeresen elfogták a száguldozó sofőrt. Az elsődleges adatok szerint a motorosrendőrök csodával határos módon nem sérültek meg, a rendőrautóban ülő egyik rendőr azonban könnyebb sérüléseket szenvedett.

 

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