Izomsérv és bokaficam után áll színpadra a Nagy Ő sztárja

A legtöbb ember már az első komolyabb pofonnál feladta volna, de Kiss Kriszta nem az a típus, aki megfutamodik a kihívások elől. A Nagy Ő egykori sztárja az utóbbi hónapokat nem a vörös szőnyegen, hanem az edzőteremben és sajnos a műtőasztalon töltötte. A visszatérése a fitnesz világába ugyanis minden volt, csak zökkenőmentes nem.
Kriszta őszintén vallott arról, hogy a teste nem várt módon lázadt fel a terhelés ellen. Februárban egy ritka és fájdalmas diagnózissal, izomsérvvel kellett műteni a lapockáját. Ez a beavatkozás önmagában is véget vethetett volna a sportkarrierjének, hiszen öt hétig egyáltalán nem edzhetett felsőtestre. Amint azonban visszatért volna a rendes kerékvágásba, újabb csapás érte: egy súlyos bokaficam miatt az alsótest-edzések is kiestek a finisben.
Nem vagyok elégedett, de a körülményekhez képest mégis az vagyok
– mondta Kriszta a Borsnak, utalva arra, hogy a fizikai korlátok ellenére kihozta magából a maximumot. Az izomzatát a kényszerpihenők alatt is próbálta szinten tartani, de tudja, a bírók szigorú szemei előtt minden apró hiba látszani fog.
A bikinis fitnesz világa kívülről csillogó, de belülről kőkemény aszkézis. Kriszta a verseny előtti utolsó 24-30 órát szinte teljes vízmegvonásban tölti. Belegondolni is szörnyű, hogy miközben a legtöbben a napi két liter vizet is keveslik, a sztár mindössze fél liter folyadékkal vágott neki az utolsó napnak, és legközelebb csak a szombat esti eredményhirdetés után ihat újra.
Már nem eszek, nem iszok
– mesélte a tőle megszokott humorral, de a sorok között érezhető a feszültség. Az étrendje az utolsó órákban már csak puffasztott rizsre korlátozódik, ami különösen veszélyes és nehéz egy olyan embernek, aki cukorbetegséggel küzd. Kriszta azonban nem panaszkodik: szerinte a tűrőképessége széles skálán mozog, legyen szó fizikai fájdalomról vagy lelki megpróbáltatásokról.
Sokan várták, hogy a szerelme a nézőtér első sorából buzdítsa majd, de a sors és a munka közbeszólt. Andrásnak színházi próbája van, ami miatt nem tud ott lenni Kriszta mellett a backstage-ben. A kapcsolatuk azonban így is sziklaszilárd: folyamatosan vonalban vannak, és a férfi tűkön ülve várja a fotókat és az eredményeket.
András sajnos nem tud ott lenni, hiszen próbája van, neki átrendeződött egy kicsit a napja, de vonalban vagyunk, és mondta, hogy küldjem a fotókat, és rögtön hívjam fel, de ha nem hívom, ő kettőkor végez a próbán, és biztos, hogy fog hívni. Úgyhogy kapcsolatban vagyunk, de nem tud jönni. Kicsit talán jobb is így, mert nem is tudnék rá figyelni, hiszen én megyek a backstage-be, és ha még nem végzek, előre se tudok jönni, ő pedig nem tud hátra jönni, úgyhogy itt most nekem van fellépésem, ő meg szurkol online, de várja a fotókat, meg az infókat.
Kriszta azonban nem bánja a magányos küzdelmet. Mint mondta, a verseny napján annyira a feladatra koncentrál, hogy egyébként sem tudna másra figyelni. Most ő a főszereplő, ez az ő „fellépése”, és bár a támogatás fontos számára, a színpadon egyedül kell bizonyítania, hogy négy év és két súlyos sérülés után is ott a helye a legjobbak között. Annyi biztos, hogy Kriszta már most győztes a kitartása miatt.
