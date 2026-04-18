Nagy Duett 2026Exatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
19°C Székesfehérvár

Andrea, Ilma névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Izomsérv és bokaficam után áll színpadra a Nagy Ő sztárja

verseny
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 18. 12:35
Nagy Ő 2026Stohl András
Hatalmas fába vágta a fejszéjét a televíziós reality-k egyik legmeghatározóbb karaktere, aki bebizonyította, hogy a kitartása nem ismer határokat. Nagy Ő Kriszta négy év kihagyás után döntött úgy, hogy ismét felhúzza a tűsarkút és a csillogó bikinit, hogy megmérettesse magát a bikini fitneszmodellek között, ám az út a színpadig valóságos akadálypályának bizonyult.

A legtöbb ember már az első komolyabb pofonnál feladta volna, de Kiss Kriszta nem az a típus, aki megfutamodik a kihívások elől. A  Nagy Ő egykori sztárja az utóbbi hónapokat nem a vörös szőnyegen, hanem az edzőteremben és sajnos a műtőasztalon töltötte. A visszatérése a fitnesz világába ugyanis minden volt, csak zökkenőmentes nem.

Nagy Ő Kriszta a sérülései után is bevállalta a fitneszversenyt.
Nagy Ő Kriszta négy év után tér vissza a színpadra
(Fotó: MATE KRISZTIAN / hot! magazin/Máté Krisztián)
  • Négy év után újra a porondon, Kriszta visszatérése a fitneszversenyek világába.
  • Izomsérv-műtét és bokasérülés nehezítette a felkészülést.
  • Emberfeletti koplalás, 30 órás vízmegvonás és szigorú diéta a tökéletes formáért.
  • Hogyan küzd meg a betegségével a felkészülés alatt?
  • Miért nem lesz ott a helyszínen Stohl András?

Nagy Ő Kriszta kórházi drámája és balszerencséje

Kriszta őszintén vallott arról, hogy a teste nem várt módon lázadt fel a terhelés ellen. Februárban egy ritka és fájdalmas diagnózissal, izomsérvvel kellett műteni a lapockáját. Ez a beavatkozás önmagában is véget vethetett volna a sportkarrierjének, hiszen öt hétig egyáltalán nem edzhetett felsőtestre. Amint azonban visszatért volna a rendes kerékvágásba, újabb csapás érte: egy súlyos bokaficam miatt az alsótest-edzések is kiestek a finisben.

Nem vagyok elégedett, de a körülményekhez képest mégis az vagyok

 – mondta Kriszta a Borsnak, utalva arra, hogy a fizikai korlátok ellenére kihozta magából a maximumot. Az izomzatát a kényszerpihenők alatt is próbálta szinten tartani, de tudja, a bírók szigorú szemei előtt minden apró hiba látszani fog.

Brutális megvonások: Se víz, se étel

A bikinis fitnesz világa kívülről csillogó, de belülről kőkemény aszkézis. Kriszta a verseny előtti utolsó 24-30 órát szinte teljes vízmegvonásban tölti. Belegondolni is szörnyű, hogy miközben a legtöbben a napi két liter vizet is keveslik, a sztár mindössze fél liter folyadékkal vágott neki az utolsó napnak, és legközelebb csak a szombat esti eredményhirdetés után ihat újra.

Már nem eszek, nem iszok

– mesélte a tőle megszokott humorral, de a sorok között érezhető a feszültség. Az étrendje az utolsó órákban már csak puffasztott rizsre korlátozódik, ami különösen veszélyes és nehéz egy olyan embernek, aki cukorbetegséggel küzd. Kriszta azonban nem panaszkodik: szerinte a tűrőképessége széles skálán mozog, legyen szó fizikai fájdalomról vagy lelki megpróbáltatásokról.

Stohl András Nagy Ő választottját Krisztát most nem tudta személyes jelentével támogatni (Fotó: MATE KRISZTIAN)

Miért nem lesz ott Stohl András?

Sokan várták, hogy a szerelme a nézőtér első sorából buzdítsa majd, de a sors és a munka közbeszólt. Andrásnak színházi próbája van, ami miatt nem tud ott lenni Kriszta mellett a backstage-ben. A kapcsolatuk azonban így is sziklaszilárd: folyamatosan vonalban vannak, és a férfi tűkön ülve várja a fotókat és az eredményeket.

András sajnos nem tud ott lenni, hiszen próbája van, neki átrendeződött egy kicsit a napja, de vonalban vagyunk, és mondta, hogy küldjem a fotókat, és rögtön hívjam fel, de ha nem hívom, ő kettőkor végez a próbán, és biztos, hogy fog hívni. Úgyhogy kapcsolatban vagyunk, de nem tud jönni. Kicsit talán jobb is így, mert nem is tudnék rá figyelni, hiszen én megyek a backstage-be, és ha még nem végzek, előre se tudok jönni, ő pedig nem tud hátra jönni, úgyhogy itt most nekem van fellépésem, ő meg szurkol online, de várja a fotókat, meg az infókat.

Kriszta azonban nem bánja a magányos küzdelmet. Mint mondta, a verseny napján annyira a feladatra koncentrál, hogy egyébként sem tudna másra figyelni. Most ő a főszereplő, ez az ő „fellépése”, és bár a támogatás fontos számára, a színpadon egyedül kell bizonyítania, hogy négy év és két súlyos sérülés után is ott a helye a legjobbak között. Annyi biztos, hogy Kriszta már most győztes a kitartása miatt.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
