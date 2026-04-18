Izomsérv és bokaficam után áll színpadra a Nagy Ő sztárja

A legtöbb ember már az első komolyabb pofonnál feladta volna, de Kiss Kriszta nem az a típus, aki megfutamodik a kihívások elől. A Nagy Ő egykori sztárja az utóbbi hónapokat nem a vörös szőnyegen, hanem az edzőteremben és sajnos a műtőasztalon töltötte. A visszatérése a fitnesz világába ugyanis minden volt, csak zökkenőmentes nem.

Nagy Ő Kriszta négy év után tér vissza a színpadra

Négy év után újra a porondon, Kriszta visszatérése a fitneszversenyek világába.

Izomsérv-műtét és bokasérülés nehezítette a felkészülést.

Emberfeletti koplalás, 30 órás vízmegvonás és szigorú diéta a tökéletes formáért.

Hogyan küzd meg a betegségével a felkészülés alatt?

Miért nem lesz ott a helyszínen Stohl András?

Nagy Ő Kriszta kórházi drámája és balszerencséje

Kriszta őszintén vallott arról, hogy a teste nem várt módon lázadt fel a terhelés ellen. Februárban egy ritka és fájdalmas diagnózissal, izomsérvvel kellett műteni a lapockáját. Ez a beavatkozás önmagában is véget vethetett volna a sportkarrierjének, hiszen öt hétig egyáltalán nem edzhetett felsőtestre. Amint azonban visszatért volna a rendes kerékvágásba, újabb csapás érte: egy súlyos bokaficam miatt az alsótest-edzések is kiestek a finisben.

Nem vagyok elégedett, de a körülményekhez képest mégis az vagyok

– mondta Kriszta a Borsnak, utalva arra, hogy a fizikai korlátok ellenére kihozta magából a maximumot. Az izomzatát a kényszerpihenők alatt is próbálta szinten tartani, de tudja, a bírók szigorú szemei előtt minden apró hiba látszani fog.

Brutális megvonások: Se víz, se étel

A bikinis fitnesz világa kívülről csillogó, de belülről kőkemény aszkézis. Kriszta a verseny előtti utolsó 24-30 órát szinte teljes vízmegvonásban tölti. Belegondolni is szörnyű, hogy miközben a legtöbben a napi két liter vizet is keveslik, a sztár mindössze fél liter folyadékkal vágott neki az utolsó napnak, és legközelebb csak a szombat esti eredményhirdetés után ihat újra.

Már nem eszek, nem iszok

– mesélte a tőle megszokott humorral, de a sorok között érezhető a feszültség. Az étrendje az utolsó órákban már csak puffasztott rizsre korlátozódik, ami különösen veszélyes és nehéz egy olyan embernek, aki cukorbetegséggel küzd. Kriszta azonban nem panaszkodik: szerinte a tűrőképessége széles skálán mozog, legyen szó fizikai fájdalomról vagy lelki megpróbáltatásokról.