Csak a karantén védhet meg: kezelhetetlen, rejtélyes vírus terjed a világban

Egy veszedelmes vírusfertőzés miatt figyelmeztetnek az egészségügyi szakemberek.

Az adenovírus eleinte influenzaszerű tüneteket okoz, de a többi között hasmenés, nehézlégzés, tüdőgyulladás is felléphet.

A kórokozó cseppfertőzés, közvetlen érintkezés útján terjed, a tárgyakon pedig hosszú ideig képes életben maradni.

Egy ideig csak lappang a szervezetben, majd brutális erővel kezdi támadni azt egy rejtélyes és agresszív vírusfertőzés. A világot tavaly sokkolta a hirtelen terjedése, és csak remélhető, hogy nem tér vissza ismét.

A szakemberek egy veszedelmes vírusfertőzés miatt kongatják a vészharangot. Illusztráció: Jelena Stanojkovic / Shutterstock

Miért olyan veszélyes ez a vírusfertőzés?

Az adenovírus tavaly decemberben sosem látott sebességgel kezdett terjedni. Akkor a szakemberek szerint robbanásszerű járvány tört ki. A vírusos megbetegedés a legyengült, kiszolgáltatott immunrendszerrel rendelkező emberekre jelent nagy veszélyt, a kórokozó ugyanis hihetetlenül agresszíven viselkedik: cseppfertőzéssel és közvetlen érintkezéssel terjed, valamint a tárgyak felületéről is képes fertőzni. Vakcina egyelőre nem áll rendelkezésre ellene, ezért nagyon fontos a tünetek korai felismerése, amelyek kezdetben kísértetiesen hasonlítanak az influenza tüneteihez. Akkor érdemes gyanakodni, ha a következő szimptómák állnak fenn:

fulladásos köhögés,

magas láz,

akut hörghurut,

súlyos tüdőgyulladás,

erős hasmenés

hányás.

Hatalmas veszélyt jelenthet

Szakértők szerint ha nem vigyázunk, egy újabb világjárvány veszélye fenyegethet minket, ami az egészségügyet is megbéníthatja. Ha tehát valaki fertőzött, a legjobban teszi, ha otthon marad, és vírusos fertőzésre alkalmazandó patikai szerek mellett házi praktikákat is bevet. Vírus ellen remek ellenszer a szigorú ágynyugalom, a bő folyadékbevitel és a magas dózisú C- és D-vitaminbevitel. Az egészségügyi szakemberek figyelmeztetnek, hogy már az első tünet jelentkezésekor célszerű önkéntes karantént tartani!

Játszd le az alábbi videót, hogy további részleteket tudj meg az adenovírusról:

A cikk tartalma nem helyettesíti a professzionális orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Mindig kérd ki szakképzett egészségügyi szolgáltatók tanácsát az egészségügyi állapotokkal kapcsolatos kérdéseiddel.

(Express)

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