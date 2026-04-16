Tisztázta a félreértéseket Király Viktor: „Akkor jött a törés..."

Király Viktor már két éve végleg leszámolt az itallal. Ezt megelőzően azonban húsz évig volt az élete része az alkohol, főleg a sör és a bor. Saját bevallása szerint az elején még buli volt inni, de egy idő után szégyenkezni kezdett, hogy túl sokat iszik és berúg. Sok olyan helyzetbe keveredett, amikor segítségre szorult, ami szintén kellemetlenné vált a számára.

Akkor jött a törés, amikor annyira szégyelltem, hogy nem tudok társaságban inni, hogy inkább magamra zártam az ajtót és zugivó lettem. Nem akartam szégyenkezni mindenki előtt, de akkor sem tudtam letenni az alkoholt

– mondta el őszintén a Creator TV streaming csatornáján megtekinthető Levente Klubjában az énekes, aki nem a hatása miatt szeretett inni, hanem egyszerűen csak az íze kedvéért.

Nagyon összekapcsoltam azzal, hogy nekem ez a nap végén kell, nekem jár. Ott jött a probléma, hogy van valami az agyamban, ami egy sör után egyszerűen valahogy bekapcsol és nem tudom abbahagyni. Soha nem kezdtem úgy az egésznek, hogy én akkor most be fogok rúgni, hanem egyszerűen nem tudtam kikapcsolni és nem tudtam megállni

– tette hozzá Viktor, aki a legtöbb alkalommal nagyon magába fordult és mondhatni depresszióssá itta magát.

A Megasztár alatt nem ittam, mert volt annyi erő bennem, hogy amikor ilyen nagyon fontos dolgok voltak, akkor leálltam három-négy hónapig. A Voice alatt sem ittam. Amikor azt mondtam, hogy ittam nem tudom hány sört, az mind akkor, amikor nem volt dolgom. Én ilyen funkcionális alkoholista voltam, szóval nagyon szépen elvégeztem a dolgomat, megdicsértem magamat, és jöhetett a pia. Nyilván volt olyan időszak az utóbbi öt-hat-hét évben, amikor tényleg elveszítettem a kontrollt, de az is ritkán szólt közbe a munkámba. Ugyanúgy el tudtam menni fellépni, csak akkor volt baj, amikor otthon voltam zárt ajtók mögött

– tisztázta az énekes, aki megpróbált ugyan alkohol hatása alatt alkotni, de nem tudott kellően koncentrálni.

Két éve józan, de sokat gondol a múltra. Talán az ismertséggel járó nyomást és az elvárásokat nem bírta annyira jól, így az érzelmek tompítására használta az alkoholt, de nehéz megfogalmaznia, hogy mi volt a kiváltó ok. Jelenleg nagyon kreatív időszakot él, koncertezik és alkot. A fontossági sorrend átalakult az életében: a feleségével, gyermekével és a családtagjaival szereti eltölteni az időt és dolgozik.