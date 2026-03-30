„Most rajta a sor, jönnek a boldog pillanatok egymás után" – Király Viktor nővére eljegyzéséről vallott

A Király családban mostanában egymást érik az örömteli események, hiszen nemcsak Viktor talált vissza a belső egyensúlyához, hanem testvére, Király Linda élete is révbe érni látszik. Az énekesnő nemrégiben történt eljegyzése újabb hullámnyi pozitív energiát hozott a család mindennapjaiba, ami láthatóan Viktorra is felszabadítóan hatott. Míg korábban a sajtó inkább a nehézségektől volt hangos, ma már a testi-lelki megújulás, a kitartó munka és az egymás iránti feltétlen támogatás a fő téma náluk. Király Viktor nemcsak szemtanúja testvére boldogságának, hanem maga is egy szigorú, de fenntartható életmódváltás közepén tart, amelyben a sport és a tudatos táplálkozás mellett a mentális egészség kapta a főszerepet.

Király Viktor testvéreivel való kapcsolatára mindig nagyon vigyázott (Fotó: Bors)

Király Viktor nem kertelt nővéréről: „Borzasztóan jól néz ki”

Viktor és Linda kapcsolata mindig is híresen szoros volt, így nem meglepő, hogy az énekes is gratulált testvére boldogságához. Úgy látja Király Linda eljegyzése kapcsán, hogy mostanra ért be igazán, és ez a külső megjelenésén is tökéletesen tükröződik.

Nagyon örülök Linda eljegyzésének! Borzasztóan jól néz ki, elképesztő formában van. Úgy érzem, most rajta a sor, jönnek a boldog pillanatok egymás után, én pedig ebben csak támogatni tudom őt”

– mesélte lelkesen Viktor a Borsnak, aki szerint a családi harmónia minden szakmai sikernél többet ér. Ahogyan arról lapunk is beszámolt korábban Király Linda párja tavaly bukkant fel az életében, mint arról korábban több interjújában is nyilatkozott: az úriember eredetileg egy kávéra hívta el az énekesnőt, ami tulajdonképpen egy randi volt, és a kölcsönös szimpátia is azonnal kézzel fogható volt közöttük. Innen pedig már egy olyan történet indult el, ami egy év alatt eljegyzésig jutott.

A titok: alkoholstop és heti kilenc edzés

Király Viktor rengeteget dolgozott önmagán is, amiről örömmel mesélt a lapunknak. A látványos átalakulás mögött azonban kőkemény munka áll. Viktor nem titkolja, hogy az első és legfontosabb lépés a függőségeivel való leszámolás volt, amit egy drasztikus fizikai felkészülés követett. Bár azóta visszavett a tempóból, a fegyelem megmaradt:

Az első számú segítség az volt, hogy letettem az italt. Az, hogy odafigyelek az étkezésre, nálam inkább időszakos. Amikor egy bizonyos versenyre készültem, elég drasztikusan kellett ügyelnem az ételekre és a mozgásra is, akkoriban heti kilencet edzettem. Mostanra már kicsit lejjebb adtam az intenzitásból, de a heti 4-5 edzést így is stabilan összehozom

– árulta el.