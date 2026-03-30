„Most rajta a sor, jönnek a boldog pillanatok egymás után" – Király Viktor nővére eljegyzéséről vallott

A Király családban mostanában egymást érik az örömteli események, hiszen nemcsak Viktor talált vissza a belső egyensúlyához, hanem testvére, Király Linda élete is révbe érni látszik. Az énekesnő nemrégiben történt eljegyzése újabb hullámnyi pozitív energiát hozott a család mindennapjaiba, ami láthatóan Viktorra is felszabadítóan hatott. Míg korábban a sajtó inkább a nehézségektől volt hangos, ma már a testi-lelki megújulás, a kitartó munka és az egymás iránti feltétlen támogatás a fő téma náluk. Király Viktor nemcsak szemtanúja testvére boldogságának, hanem maga is egy szigorú, de fenntartható életmódváltás közepén tart, amelyben a sport és a tudatos táplálkozás mellett a mentális egészség kapta a főszerepet.
Viktor és Linda kapcsolata mindig is híresen szoros volt, így nem meglepő, hogy az énekes is gratulált testvére boldogságához. Úgy látja Király Linda eljegyzése kapcsán, hogy mostanra ért be igazán, és ez a külső megjelenésén is tökéletesen tükröződik.
Nagyon örülök Linda eljegyzésének! Borzasztóan jól néz ki, elképesztő formában van. Úgy érzem, most rajta a sor, jönnek a boldog pillanatok egymás után, én pedig ebben csak támogatni tudom őt”
– mesélte lelkesen Viktor a Borsnak, aki szerint a családi harmónia minden szakmai sikernél többet ér. Ahogyan arról lapunk is beszámolt korábban Király Linda párja tavaly bukkant fel az életében, mint arról korábban több interjújában is nyilatkozott: az úriember eredetileg egy kávéra hívta el az énekesnőt, ami tulajdonképpen egy randi volt, és a kölcsönös szimpátia is azonnal kézzel fogható volt közöttük. Innen pedig már egy olyan történet indult el, ami egy év alatt eljegyzésig jutott.
Király Viktor rengeteget dolgozott önmagán is, amiről örömmel mesélt a lapunknak. A látványos átalakulás mögött azonban kőkemény munka áll. Viktor nem titkolja, hogy az első és legfontosabb lépés a függőségeivel való leszámolás volt, amit egy drasztikus fizikai felkészülés követett. Bár azóta visszavett a tempóból, a fegyelem megmaradt:
Az első számú segítség az volt, hogy letettem az italt. Az, hogy odafigyelek az étkezésre, nálam inkább időszakos. Amikor egy bizonyos versenyre készültem, elég drasztikusan kellett ügyelnem az ételekre és a mozgásra is, akkoriban heti kilencet edzettem. Mostanra már kicsit lejjebb adtam az intenzitásból, de a heti 4-5 edzést így is stabilan összehozom
– árulta el.
Az énekes hangsúlyozta, hogy már nem akarja sanyargatni magát, megtanult egyfajta egyensúlyt kialakítani a hétköznapok és a lazítás között: „Nem sanyargatom már magam mindenáron. Ha úgy érzem, hogy picit vissza kell fognom a gyeplőt, akkor egy hétvége alatt képes vagyok korrigálni azt, amit esetleg a hétköznapokban elrontottam a diétámban”– vallotta be. Viktor szerint a fogyás és az egészség legalább annyira fejben dől el, mint a konyhában. Saját bőrén tapasztalta meg, hogy a bűntudat mennyire káros tud lenni a fizikai állapotunkra, és hogy a felszabadult öröm néha többet ér, mint a kalóriaszámlálás:
Tapasztaltam magamon, hogy amikor úgy eszem meg egy pizzát, hogy közben azon szorongok, mennyit fogok hízni tőle, akkor ez tényleg így is történik. Egy idő után konkrétan látod a tükörben a negatív változást. Ezzel szemben legutóbb, amikor Dominikán voltunk, egyáltalán nem foglalkoztam azzal, mit és hogyan eszem, csak jól éreztem magam. Azt mondtam: ha fel is szedek pár kilót, majd ledolgozom egy-két hét alatt”
Az eredmény pedig őt igazolta: a várt hízás helyett könnyebben tért haza, mint ahogy elutazott.
„Érdekes módon nemhogy nem híztam két kilót, de még fogytam is! Annyira fontos az, hogy az agyunkat abba az irányba állítsuk, hogy pozitívan fogjuk fel a dolgokat. A mentális hozzáállásunk alapjaiban határozza meg a fizikai állapotunkat is”– zárta a gondolatait a Megasztár egykori győztese. Viktor tehát 42 évesen, két év józansággal a háta mögött, egy boldog testvérrel az oldalán és egy új, tudatos életszemlélettel vág bele az év hátralévő részébe, bizonyítva, hogy sosem késő tiszta lapot nyitni.
